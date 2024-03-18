Рейтинг@Mail.ru
Польша и Германия активируют коалицию по поставкам танков на Украину - РИА Новости, 18.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:47 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/ukraina-1934084554.html
Польша и Германия активируют коалицию по поставкам танков на Украину
Польша и Германия активируют коалицию по поставкам танков на Украину - РИА Новости, 18.03.2024
Польша и Германия активируют коалицию по поставкам танков на Украину
Польша и Германия активируют коалицию по поставкам на Украину танков, заявил в понедельник вице-премьер, польский министр национальной обороны Владислав... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T18:47
2024-03-18T18:47
специальная военная операция на украине
в мире
польша
германия
украина
борис писториус
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859805991_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_67718e4a00ce89cac746839eb4faa3ac.jpg
ВАРШАВА, 18 мар - РИА Новости. Польша и Германия активируют коалицию по поставкам на Украину танков, заявил в понедельник вице-премьер, польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш после встречи с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом. "Двадцать шестого марта мы, как лидеры, – Польша и Германия – активируем коалицию бронетанковых возможностей в пользу поддержки Украины", - сказал Косиняк-Камыш. "Это одна из важнейших созданных коалиций. Мы являемся лидерами этого проекта. Уже вызвались (присоединиться – ред.) другие наши партнеры, такие как Великобритания, Швеция, Италия которые декларируют желание участия в этой коалиции, но те, кто ее создают – это Германия и Польша. В Варшаве активация бронетанковой коалиции состоится 26 марта", - добавил он, не уточнив, в чем будет заключаться активация танковой коалиции. После начала российской специальной военной операции на Украине европейские и американские союзники Киева запустили программу военной помощи Украине. В январе-феврале 2023 года окончательно сформировалась так называемая "танковая коалиция", в которую вошли Германия, Польша, Португалия, Финляндия, Испания, Швеция, Канада, Дания, Нидерланды, а также Великобритания (с танками Challenger 2) и США (с танками Abrams).
https://ria.ru/20240316/godovschina-1933366180.html
https://ria.ru/20240316/zapad-1933365303.html
польша
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859805991_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_459b216a87d2438ada93dcce81122b73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, германия, украина, борис писториус
Специальная военная операция на Украине, В мире, Польша, Германия, Украина, Борис Писториус
Польша и Германия активируют коалицию по поставкам танков на Украину

Косиняк-Камыш: Польша и ФРГ активируют коалицию по поставкам танков на Украину

© AP Photo / Ben BirchallУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© AP Photo / Ben Birchall
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 18 мар - РИА Новости. Польша и Германия активируют коалицию по поставкам на Украину танков, заявил в понедельник вице-премьер, польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш после встречи с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом.
"Двадцать шестого марта мы, как лидеры, – Польша и Германия – активируем коалицию бронетанковых возможностей в пользу поддержки Украины", - сказал Косиняк-Камыш.
Зенитно-ракетный дивизион ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Запад забыл: в России лучше играют в шахматы
16 марта, 08:00
"Это одна из важнейших созданных коалиций. Мы являемся лидерами этого проекта. Уже вызвались (присоединиться – ред.) другие наши партнеры, такие как Великобритания, Швеция, Италия которые декларируют желание участия в этой коалиции, но те, кто ее создают – это Германия и Польша. В Варшаве активация бронетанковой коалиции состоится 26 марта", - добавил он, не уточнив, в чем будет заключаться активация танковой коалиции.
После начала российской специальной военной операции на Украине европейские и американские союзники Киева запустили программу военной помощи Украине. В январе-феврале 2023 года окончательно сформировалась так называемая "танковая коалиция", в которую вошли Германия, Польша, Португалия, Финляндия, Испания, Швеция, Канада, Дания, Нидерланды, а также Великобритания (с танками Challenger 2) и США (с танками Abrams).
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Ставок больше нет: Запад поставил все на поражение России
16 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреПольшаГерманияУкраинаБорис Писториус
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала