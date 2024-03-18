https://ria.ru/20240318/ukraina-1934084554.html

Польша и Германия активируют коалицию по поставкам танков на Украину

Польша и Германия активируют коалицию по поставкам танков на Украину - РИА Новости, 18.03.2024

Польша и Германия активируют коалицию по поставкам танков на Украину

Польша и Германия активируют коалицию по поставкам на Украину танков, заявил в понедельник вице-премьер, польский министр национальной обороны Владислав... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T18:47

2024-03-18T18:47

2024-03-18T18:47

специальная военная операция на украине

в мире

польша

германия

украина

борис писториус

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ВАРШАВА, 18 мар - РИА Новости. Польша и Германия активируют коалицию по поставкам на Украину танков, заявил в понедельник вице-премьер, польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш после встречи с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом. "Двадцать шестого марта мы, как лидеры, – Польша и Германия – активируем коалицию бронетанковых возможностей в пользу поддержки Украины", - сказал Косиняк-Камыш. "Это одна из важнейших созданных коалиций. Мы являемся лидерами этого проекта. Уже вызвались (присоединиться – ред.) другие наши партнеры, такие как Великобритания, Швеция, Италия которые декларируют желание участия в этой коалиции, но те, кто ее создают – это Германия и Польша. В Варшаве активация бронетанковой коалиции состоится 26 марта", - добавил он, не уточнив, в чем будет заключаться активация танковой коалиции. После начала российской специальной военной операции на Украине европейские и американские союзники Киева запустили программу военной помощи Украине. В январе-феврале 2023 года окончательно сформировалась так называемая "танковая коалиция", в которую вошли Германия, Польша, Португалия, Финляндия, Испания, Швеция, Канада, Дания, Нидерланды, а также Великобритания (с танками Challenger 2) и США (с танками Abrams).

https://ria.ru/20240316/godovschina-1933366180.html

https://ria.ru/20240316/zapad-1933365303.html

польша

германия

украина

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в мире, польша, германия, украина, борис писториус