https://ria.ru/20240318/ukraina-1934034515.html

ОБСЕ должна призвать Киев выбрать дипломатию, заявил Лукашевич

ОБСЕ должна призвать Киев выбрать дипломатию, заявил Лукашевич - РИА Новости, 18.03.2024

ОБСЕ должна призвать Киев выбрать дипломатию, заявил Лукашевич

ОБСЕ должна призвать Киев и его натовских спонсоров прекратить убийства мирных жителей РФ и избрать политико-дипломатический путь, заявил постпред России при... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T15:29

2024-03-18T15:29

2024-03-18T15:38

в мире

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россия

обсе

александр лукашевич

белгородская область

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ВЕНА, 18 мар - РИА Новости. ОБСЕ должна призвать Киев и его натовских спонсоров прекратить убийства мирных жителей РФ и избрать политико-дипломатический путь, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич в официальном Telegram-канале постоянного представительства России."Призываем руководство ОБСЕ, прежде всего действующего председателя ОБСЕ… незамедлительно осудить совершенные боевиками киевского режима интенсивные неизбирательные обстрелы российских городов", - говорится в заявлении Лукашевича."Востребован призыв как к Киеву, так и к его натовским спонсорам прекратить убийства мирных жителей и немедленно избрать политико-дипломатический путь решения имеющихся противоречий", - добавил дипломат.По его словам, "молчание и бездействие руководства ОБСЕ будет означать не только поощрение атак киевского режима на мирных российских граждан, но и их персональную ответственность за дальнейшую вооруженную эскалацию".По данным Минобороны РФ, в понедельник около 08.30 мск средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 10 украинских реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 Vampire. Губернатор уточнил, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом. Двое мужчин пострадали, одного из них госпитализировали.По данным регионального минздрава, с 12 по 17 марта в результате украинских обстрелов Белгородской области 11 человек погибли, 82 пострадали, в том числе двое детей.

https://ria.ru/20240307/obse-1931727004.html

https://ria.ru/20240318/ukraina-1933943483.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, киев, россия, обсе, александр лукашевич, белгородская область