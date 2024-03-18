https://ria.ru/20240318/ukraina-1934034515.html
ОБСЕ должна призвать Киев выбрать дипломатию, заявил Лукашевич
ОБСЕ должна призвать Киев выбрать дипломатию, заявил Лукашевич - РИА Новости, 18.03.2024
ОБСЕ должна призвать Киев выбрать дипломатию, заявил Лукашевич
ОБСЕ должна призвать Киев и его натовских спонсоров прекратить убийства мирных жителей РФ и избрать политико-дипломатический путь, заявил постпред России при... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T15:29
2024-03-18T15:29
2024-03-18T15:38
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россия
обсе
александр лукашевич
белгородская область
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ВЕНА, 18 мар - РИА Новости. ОБСЕ должна призвать Киев и его натовских спонсоров прекратить убийства мирных жителей РФ и избрать политико-дипломатический путь, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич в официальном Telegram-канале постоянного представительства России."Призываем руководство ОБСЕ, прежде всего действующего председателя ОБСЕ… незамедлительно осудить совершенные боевиками киевского режима интенсивные неизбирательные обстрелы российских городов", - говорится в заявлении Лукашевича."Востребован призыв как к Киеву, так и к его натовским спонсорам прекратить убийства мирных жителей и немедленно избрать политико-дипломатический путь решения имеющихся противоречий", - добавил дипломат.По его словам, "молчание и бездействие руководства ОБСЕ будет означать не только поощрение атак киевского режима на мирных российских граждан, но и их персональную ответственность за дальнейшую вооруженную эскалацию".По данным Минобороны РФ, в понедельник около 08.30 мск средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 10 украинских реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 Vampire. Губернатор уточнил, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом. Двое мужчин пострадали, одного из них госпитализировали.По данным регионального минздрава, с 12 по 17 марта в результате украинских обстрелов Белгородской области 11 человек погибли, 82 пострадали, в том числе двое детей.
https://ria.ru/20240307/obse-1931727004.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, киев, россия, обсе, александр лукашевич, белгородская область
В мире, Киев, Россия, ОБСЕ, Александр Лукашевич, Белгородская область
ОБСЕ должна призвать Киев выбрать дипломатию, заявил Лукашевич
Лукашевич: ОБСЕ должна призвать Киев прекратить убийства мирных жителей России
ВЕНА, 18 мар - РИА Новости.
ОБСЕ должна призвать Киев и его натовских спонсоров прекратить убийства мирных жителей РФ и избрать политико-дипломатический путь, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич в официальном Telegram-канале
постоянного представительства России.
"Призываем руководство ОБСЕ, прежде всего действующего председателя ОБСЕ… незамедлительно осудить совершенные боевиками киевского режима интенсивные неизбирательные обстрелы российских городов", - говорится в заявлении Лукашевича.
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"Востребован призыв как к Киеву, так и к его натовским спонсорам прекратить убийства мирных жителей и немедленно избрать политико-дипломатический путь решения имеющихся противоречий", - добавил дипломат.
По его словам, "молчание и бездействие руководства ОБСЕ будет означать не только поощрение атак киевского режима на мирных российских граждан, но и их персональную ответственность за дальнейшую вооруженную эскалацию".
По данным Минобороны РФ, в понедельник около 08.30 мск средства ПВО уничтожили над Белгородской областью
10 украинских реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 Vampire. Губернатор уточнил, что система ПВО сработала над Белгородом
и Белгородским районом
. Двое мужчин пострадали, одного из них госпитализировали.
По данным регионального минздрава, с 12 по 17 марта в результате украинских обстрелов Белгородской области 11 человек погибли, 82 пострадали, в том числе двое детей.
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