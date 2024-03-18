Рейтинг@Mail.ru
ОБСЕ должна призвать Киев выбрать дипломатию, заявил Лукашевич - РИА Новости, 18.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:29 18.03.2024 (обновлено: 15:38 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/ukraina-1934034515.html
ОБСЕ должна призвать Киев выбрать дипломатию, заявил Лукашевич
ОБСЕ должна призвать Киев выбрать дипломатию, заявил Лукашевич - РИА Новости, 18.03.2024
ОБСЕ должна призвать Киев выбрать дипломатию, заявил Лукашевич
ОБСЕ должна призвать Киев и его натовских спонсоров прекратить убийства мирных жителей РФ и избрать политико-дипломатический путь, заявил постпред России при... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T15:29
2024-03-18T15:38
в мире
киев
россия
обсе
александр лукашевич
белгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788935580_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a37099c607d879e27f5dfe73e0167632.jpg
ВЕНА, 18 мар - РИА Новости. ОБСЕ должна призвать Киев и его натовских спонсоров прекратить убийства мирных жителей РФ и избрать политико-дипломатический путь, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич в официальном Telegram-канале постоянного представительства России."Призываем руководство ОБСЕ, прежде всего действующего председателя ОБСЕ… незамедлительно осудить совершенные боевиками киевского режима интенсивные неизбирательные обстрелы российских городов", - говорится в заявлении Лукашевича."Востребован призыв как к Киеву, так и к его натовским спонсорам прекратить убийства мирных жителей и немедленно избрать политико-дипломатический путь решения имеющихся противоречий", - добавил дипломат.По его словам, "молчание и бездействие руководства ОБСЕ будет означать не только поощрение атак киевского режима на мирных российских граждан, но и их персональную ответственность за дальнейшую вооруженную эскалацию".По данным Минобороны РФ, в понедельник около 08.30 мск средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 10 украинских реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 Vampire. Губернатор уточнил, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом. Двое мужчин пострадали, одного из них госпитализировали.По данным регионального минздрава, с 12 по 17 марта в результате украинских обстрелов Белгородской области 11 человек погибли, 82 пострадали, в том числе двое детей.
https://ria.ru/20240307/obse-1931727004.html
https://ria.ru/20240318/ukraina-1933943483.html
киев
россия
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788935580_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_013ad96a885821e63b27d20128414908.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, россия, обсе, александр лукашевич, белгородская область
В мире, Киев, Россия, ОБСЕ, Александр Лукашевич, Белгородская область
ОБСЕ должна призвать Киев выбрать дипломатию, заявил Лукашевич

Лукашевич: ОБСЕ должна призвать Киев прекратить убийства мирных жителей России

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛоготип ОБСЕ
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Логотип ОБСЕ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 18 мар - РИА Новости. ОБСЕ должна призвать Киев и его натовских спонсоров прекратить убийства мирных жителей РФ и избрать политико-дипломатический путь, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич в официальном Telegram-канале постоянного представительства России.
"Призываем руководство ОБСЕ, прежде всего действующего председателя ОБСЕ… незамедлительно осудить совершенные боевиками киевского режима интенсивные неизбирательные обстрелы российских городов", - говорится в заявлении Лукашевича.
Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич
ОБСЕ еще может стать площадкой наведения мостов, считает постпред России
7 марта, 14:37
"Востребован призыв как к Киеву, так и к его натовским спонсорам прекратить убийства мирных жителей и немедленно избрать политико-дипломатический путь решения имеющихся противоречий", - добавил дипломат.
По его словам, "молчание и бездействие руководства ОБСЕ будет означать не только поощрение атак киевского режима на мирных российских граждан, но и их персональную ответственность за дальнейшую вооруженную эскалацию".
По данным Минобороны РФ, в понедельник около 08.30 мск средства ПВО уничтожили над Белгородской областью 10 украинских реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 Vampire. Губернатор уточнил, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом. Двое мужчин пострадали, одного из них госпитализировали.
По данным регионального минздрава, с 12 по 17 марта в результате украинских обстрелов Белгородской области 11 человек погибли, 82 пострадали, в том числе двое детей.
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Экс-канцлер Германии предложил Франции вместе искать решение по Украине
Вчера, 11:28
 
В миреКиевРоссияОБСЕАлександр ЛукашевичБелгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала