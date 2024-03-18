https://ria.ru/20240318/ukraina-1934029308.html

В Закарпатской области прокомментировали ситуацию с избиением призывника

В Закарпатской области прокомментировали ситуацию с избиением призывника - РИА Новости, 18.03.2024

В Закарпатской области прокомментировали ситуацию с избиением призывника

Представители Хустского военкомата в Закарпатской области Украины в понедельник заявили, что не применяли физическую силу к призывнику, который,... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T15:11

2024-03-18T15:11

2024-03-18T15:11

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МОСКВА, 18 мар – РИА новости. Представители Хустского военкомата в Закарпатской области Украины в понедельник заявили, что не применяли физическую силу к призывнику, который, предположительно, был доведен до попытки самоубийства. Украинское издание "Страна" 16 марта сообщало, что представители Хустского военкомата в Закарпатской области Украины, предположительно, довели призывника до попытки самоубийства, по данному факту проведут служебное расследование. По данным издания, парня похитили сотрудники пограничной службы и заставляли его признаться в нелегальной попытке пересечения госграницы. После чего под этим предлогом доставили в военкомат для уточнения данных. "Со всей ответственностью заявляем, что никакой физической силы к гражданину Хабарову Е.В. сотрудниками военкомата не применялось. Царапины на лице военнообязанного Хабарова Е.В. не свидетельствуют о физическом надругательстве над ним, эти раны Хабаров мог нанести себе сам с целью симуляции", - говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Facebook* военкомата. Как сообщал 22 февраля уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, при вручении повесток представители центров комплектования часто нарушают права граждан, подлежащих призыву на военную службу. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель военкомата - это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240311/ukraina-1932345691.html

https://ria.ru/20240213/mobilizatsiya-1927124000.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, закарпатская область, москва, владимир зеленский, верховная рада украины