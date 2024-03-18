https://ria.ru/20240318/udostoverenie-1934122678.html
Минтруд разработал форму удостоверения для многодетной семьи
Минтруд разработал форму удостоверения для многодетной семьи - РИА Новости, 18.03.2024
Минтруд разработал форму удостоверения для многодетной семьи
Минтруд России разработал единую форму удостоверения многодетной семьи, которое можно будет получить в региональных органах социальной защиты, сообщила... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T22:42
2024-03-18T22:42
2024-03-18T23:49
общество
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Минтруд России разработал единую форму удостоверения многодетной семьи, которое можно будет получить в региональных органах социальной защиты, сообщила пресс-служба министерства.Соответствующий проект постановления опубликован на сайте нормативно-правовых актов. Постановление вступит в силу со дня его подписания. "Разработана единая форма удостоверения многодетной семьи. <…> Порядок выдачи удостоверений будет определен на уровне регионов. Получить удостоверение можно будет в органах соцзащиты или в других организациях, которые будут уполномочены регионами на выдачу таких удостоверений", — говорится в сообщении. Отмечается, что удостоверение выдают после признания семьи многодетной — оно может быть электронным или бумажным. С его помощью такие семьи смогут получать региональные меры поддержки внутри субъекта, а также им можно будет пользоваться в поездках по стране при посещении учреждений культуры.Президент России Владимир Путин в конце января этого года подписал указ "О мерах социальной поддержки многодетных семей", установив, что многодетной является семья, имеющая трех и более детей.
https://ria.ru/20240306/semi-1931487153.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Минтруд разработал форму удостоверения для многодетной семьи
Минтруд РФ разработал форму удостоверения для многодетной семьи
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости.
Минтруд России разработал единую форму удостоверения многодетной семьи, которое можно будет получить в региональных органах социальной защиты, сообщила пресс-служба
министерства.
Соответствующий проект постановления опубликован на сайте нормативно-правовых актов. Постановление вступит в силу со дня его подписания.
В России количество многодетных семей выросло почти на треть за пять лет
"Разработана единая форма удостоверения многодетной семьи. <…> Порядок выдачи удостоверений будет определен на уровне регионов. Получить удостоверение можно будет в органах соцзащиты или в других организациях, которые будут уполномочены регионами на выдачу таких удостоверений", — говорится в сообщении.
Отмечается, что удостоверение выдают после признания семьи многодетной — оно может быть электронным или бумажным. С его помощью такие семьи смогут получать региональные меры поддержки внутри субъекта, а также им можно будет пользоваться в поездках по стране при посещении учреждений культуры.
Президент России Владимир Путин
в конце января этого года подписал указ "О мерах социальной поддержки многодетных семей", установив, что многодетной является семья, имеющая трех и более детей.
Путин рассказал о поддержке семей со стороны властей