https://ria.ru/20240318/turtsiya-1934125724.html
Глава МИД Турции сообщил, что у него сложился хороший диалог с Лавровым
Глава МИД Турции сообщил, что у него сложился хороший диалог с Лавровым - РИА Новости, 18.03.2024
Глава МИД Турции сообщил, что у него сложился хороший диалог с Лавровым
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что у него сложился хороший диалог с российским коллегой Сергеем Лавровым. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T23:35
2024-03-18T23:35
2024-03-18T23:35
в мире
турция
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сергей лавров
хакан фидан
энтони блинкен
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АНКАРА, 18 мар – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что у него сложился хороший диалог с российским коллегой Сергеем Лавровым. Корреспондент телеканала CNN Turk Ханде Фырат в своей программе заявила, что со стороны заметны хорошие отношения главы турецкого внешнеполитического ведомства с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Хакан подтвердил, что диалог с американским коллегой идёт в позитивном русле. На уточняющий вопрос, сложились ли у Фидана аналогичные отношения с Сергеем Лавровым, глава МИД Турции ответил утвердительно. "Да, сложились", - сказал Хакан Фидан.
https://ria.ru/20240311/turtsiya-1932223206.html
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в мире, турция, сша, сергей лавров, хакан фидан, энтони блинкен
В мире, Турция, США, Сергей Лавров, Хакан Фидан, Энтони Блинкен
Глава МИД Турции сообщил, что у него сложился хороший диалог с Лавровым
Хакан Фидан сообщил, что у него сложился хороший диалог с Лавровым