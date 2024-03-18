https://ria.ru/20240318/turtsiya-1934125724.html

Глава МИД Турции сообщил, что у него сложился хороший диалог с Лавровым

Глава МИД Турции сообщил, что у него сложился хороший диалог с Лавровым - РИА Новости, 18.03.2024

Глава МИД Турции сообщил, что у него сложился хороший диалог с Лавровым

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что у него сложился хороший диалог с российским коллегой Сергеем Лавровым. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T23:35

2024-03-18T23:35

2024-03-18T23:35

в мире

турция

сша

сергей лавров

хакан фидан

энтони блинкен

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922902095_0:0:2568:1444_1920x0_80_0_0_843f4bfbfb33f42ff4ae7ccdc23f0efb.jpg

АНКАРА, 18 мар – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что у него сложился хороший диалог с российским коллегой Сергеем Лавровым. Корреспондент телеканала CNN Turk Ханде Фырат в своей программе заявила, что со стороны заметны хорошие отношения главы турецкого внешнеполитического ведомства с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Хакан подтвердил, что диалог с американским коллегой идёт в позитивном русле. На уточняющий вопрос, сложились ли у Фидана аналогичные отношения с Сергеем Лавровым, глава МИД Турции ответил утвердительно. "Да, сложились", - сказал Хакан Фидан.

https://ria.ru/20240311/turtsiya-1932223206.html

турция

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, сша, сергей лавров, хакан фидан, энтони блинкен