https://ria.ru/20240318/turtsiya-1934117083.html

Путин поздравил Эрдогана и мусульман Турции со священным месяцем Рамадан

Путин поздравил Эрдогана и мусульман Турции со священным месяцем Рамадан - РИА Новости, 18.03.2024

Путин поздравил Эрдогана и мусульман Турции со священным месяцем Рамадан

Президент России Владимир Путин поздравил президента Турции Тайипа Эрдогана и всех мусульман Турции со священным месяцем Рамадан, также условлено о продолжении... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T21:46

2024-03-18T21:46

2024-03-18T22:21

турция

россия

владимир путин

религиозные праздники

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Турции Тайипа Эрдогана и всех мусульман Турции со священным месяцем Рамадан, также условлено о продолжении диалога в различных форматах, сообщает пресс-служба Кремля. "Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана и всех мусульман Турции со священным месяцем Рамадан", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240318/dialog-1934115386.html

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турция, россия, владимир путин, религиозные праздники, реджеп тайип эрдоган