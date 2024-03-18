https://ria.ru/20240318/turtsiya-1934117083.html
Путин поздравил Эрдогана и мусульман Турции со священным месяцем Рамадан
Путин поздравил Эрдогана и мусульман Турции со священным месяцем Рамадан - РИА Новости, 18.03.2024
Путин поздравил Эрдогана и мусульман Турции со священным месяцем Рамадан
Президент России Владимир Путин поздравил президента Турции Тайипа Эрдогана и всех мусульман Турции со священным месяцем Рамадан, также условлено о продолжении... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T21:46
2024-03-18T21:46
2024-03-18T22:21
турция
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владимир путин
религиозные праздники
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Турции Тайипа Эрдогана и всех мусульман Турции со священным месяцем Рамадан, также условлено о продолжении диалога в различных форматах, сообщает пресс-служба Кремля. "Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана и всех мусульман Турции со священным месяцем Рамадан", - говорится в сообщении.
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турция, россия, владимир путин, религиозные праздники, реджеп тайип эрдоган
Турция, Россия, Владимир Путин, Религиозные праздники, Реджеп Тайип Эрдоган
Путин поздравил Эрдогана и мусульман Турции со священным месяцем Рамадан
Путин поздравил Эрдогана и всех мусульман Турции со священным месяцем Рамадан