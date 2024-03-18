https://ria.ru/20240318/turtsiya-1933922821.html

Власти Турции ведут подготовку к визиту Путина, сообщил источник

Власти Турции ведут подготовку к визиту Путина, сообщил источник - РИА Новости, 18.03.2024

Власти Турции ведут подготовку к визиту Путина, сообщил источник

Конкретные сроки по запланированному визиту в Турцию президента РФ Владимира Путина пока не известны, но подготовка к нему ведется в соответствии с поручениями... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T10:21

2024-03-18T10:21

2024-03-18T10:30

турция

цены на нефть

россия

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 18 мар – РИА Новости. Конкретные сроки по запланированному визиту в Турцию президента РФ Владимира Путина пока не известны, но подготовка к нему ведется в соответствии с поручениями главы государства, сообщил РИА Новости источник в администрации президента Турции.Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает принять Путина после выборов в местные органы самоуправления 31 марта. Источник РИА Новости в администрации президента Турции ранее сообщил, что визит российского лидера может состояться, предварительно, в середине апреля – начале мая."Нет, конкретные сроки пока не известны. Но подготовка ведется по поручению господина президента (Реджепа Тайипа Эрдогана) соответствующим ведомствам, которые представят отчеты, предложения для переговоров лидеров", - сказал собеседник агентства.Как отмечал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, визит Путина в Турцию давно готовится, много вопросов нуждается во внимании глав государств. По его словам, на повестке много актуальных тем, прежде всего двусторонние отношения, торгово-экономические отношения.

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