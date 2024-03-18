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Власти Турции ведут подготовку к визиту Путина, сообщил источник - РИА Новости, 18.03.2024
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10:21 18.03.2024 (обновлено: 10:30 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/turtsiya-1933922821.html
Власти Турции ведут подготовку к визиту Путина, сообщил источник
Власти Турции ведут подготовку к визиту Путина, сообщил источник - РИА Новости, 18.03.2024
Власти Турции ведут подготовку к визиту Путина, сообщил источник
Конкретные сроки по запланированному визиту в Турцию президента РФ Владимира Путина пока не известны, но подготовка к нему ведется в соответствии с поручениями... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T10:21
2024-03-18T10:30
турция
цены на нефть
россия
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 18 мар – РИА Новости. Конкретные сроки по запланированному визиту в Турцию президента РФ Владимира Путина пока не известны, но подготовка к нему ведется в соответствии с поручениями главы государства, сообщил РИА Новости источник в администрации президента Турции.Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает принять Путина после выборов в местные органы самоуправления 31 марта. Источник РИА Новости в администрации президента Турции ранее сообщил, что визит российского лидера может состояться, предварительно, в середине апреля – начале мая."Нет, конкретные сроки пока не известны. Но подготовка ведется по поручению господина президента (Реджепа Тайипа Эрдогана) соответствующим ведомствам, которые представят отчеты, предложения для переговоров лидеров", - сказал собеседник агентства.Как отмечал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, визит Путина в Турцию давно готовится, много вопросов нуждается во внимании глав государств. По его словам, на повестке много актуальных тем, прежде всего двусторонние отношения, торгово-экономические отношения.
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турция, цены на нефть, россия, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
Турция, Цены на нефть, Россия, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
Власти Турции ведут подготовку к визиту Путина, сообщил источник

Источник в администрации Эрдогана: Анкара ведет подготовку к визиту Путина

© iStock.com / AvGusT174Вид на Большую мечеть в Стамбуле
Вид на Большую мечеть в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© iStock.com / AvGusT174
Вид на Большую мечеть в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 18 мар – РИА Новости. Конкретные сроки по запланированному визиту в Турцию президента РФ Владимира Путина пока не известны, но подготовка к нему ведется в соответствии с поручениями главы государства, сообщил РИА Новости источник в администрации президента Турции.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает принять Путина после выборов в местные органы самоуправления 31 марта. Источник РИА Новости в администрации президента Турции ранее сообщил, что визит российского лидера может состояться, предварительно, в середине апреля – начале мая.
«
"Нет, конкретные сроки пока не известны. Но подготовка ведется по поручению господина президента (Реджепа Тайипа Эрдогана) соответствующим ведомствам, которые представят отчеты, предложения для переговоров лидеров", - сказал собеседник агентства.
Как отмечал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, визит Путина в Турцию давно готовится, много вопросов нуждается во внимании глав государств. По его словам, на повестке много актуальных тем, прежде всего двусторонние отношения, торгово-экономические отношения.
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Россияне усилили поддержку Путина, пишет турецкая газета
Вчера, 08:20
 
ТурцияЦены на нефтьРоссияВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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