https://ria.ru/20240318/turisty-1934039336.html
Группа иранских туристов впервые прибыла в Москву по безвизу
Группа иранских туристов впервые прибыла в Москву по безвизу - РИА Новости, 18.03.2024
Группа иранских туристов впервые прибыла в Москву по безвизу
Группа туристов из Ирана впервые прибыла в Москву в рамках российско-иранского соглашения о безвизовых групповых поездках, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T15:47
2024-03-18T15:47
2024-03-18T18:07
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Группа туристов из Ирана впервые прибыла в Москву в рамках российско-иранского соглашения о безвизовых групповых поездках, сообщает корреспондент РИА Новости. Россия и Иран с 1 августа в рамках межправительственного соглашения запустили безвизовый групповой туристический обмен. Первая такая группа туристов из Ирана посетила Россию в сентябре, побывав на Северном Кавказе, сообщили тогда в минэкономразвития. В пресс-службе московского комитета по туризму сказали РИА Новости, что прибывшие в понедельник иранские туристы - первые, кто приехал именно в Москву. Как ожидается, на текущей неделе в столицу прилетят ещё две подобные группы."Сейчас в аэропорту приземлился чартерный самолёт, и в принципе весь самолёт по большей части забит групповыми безвизовым туристами из Ирана. Соответственно, можно предположить, что приехало их достаточно много. Часть из них поедет в другие субъекты России, но значительная часть остаётся в Москве", - сказала журналистам начальник управления по взаимодействию с зарубежными органами власти АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы" Наталья Молокова.
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новости - туризм, москва, иран, россия
Туризм, Новости - Туризм, Москва, Иран, Россия
Группа иранских туристов впервые прибыла в Москву по безвизу
Иранские туристы впервые прибыли в Москву по соглашению о безвизовых поездках
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Группа туристов из Ирана впервые прибыла в Москву в рамках российско-иранского соглашения о безвизовых групповых поездках, сообщает корреспондент РИА Новости.
Россия и Иран с 1 августа в рамках межправительственного соглашения запустили безвизовый групповой туристический обмен. Первая такая группа туристов из Ирана посетила Россию в сентябре, побывав на Северном Кавказе, сообщили тогда в минэкономразвития.
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В пресс-службе московского комитета по туризму сказали РИА Новости, что прибывшие в понедельник иранские туристы - первые, кто приехал именно в Москву. Как ожидается, на текущей неделе в столицу прилетят ещё две подобные группы.
"Сейчас в аэропорту приземлился чартерный самолёт, и в принципе весь самолёт по большей части забит групповыми безвизовым туристами из Ирана. Соответственно, можно предположить, что приехало их достаточно много. Часть из них поедет в другие субъекты России, но значительная часть остаётся в Москве", - сказала журналистам начальник управления по взаимодействию с зарубежными органами власти АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы" Наталья Молокова.
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