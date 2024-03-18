https://ria.ru/20240318/turisty-1934039336.html

Группа иранских туристов впервые прибыла в Москву по безвизу

Группа иранских туристов впервые прибыла в Москву по безвизу - РИА Новости, 18.03.2024

Группа иранских туристов впервые прибыла в Москву по безвизу

Группа туристов из Ирана впервые прибыла в Москву в рамках российско-иранского соглашения о безвизовых групповых поездках, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T15:47

2024-03-18T15:47

2024-03-18T18:07

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Группа туристов из Ирана впервые прибыла в Москву в рамках российско-иранского соглашения о безвизовых групповых поездках, сообщает корреспондент РИА Новости. Россия и Иран с 1 августа в рамках межправительственного соглашения запустили безвизовый групповой туристический обмен. Первая такая группа туристов из Ирана посетила Россию в сентябре, побывав на Северном Кавказе, сообщили тогда в минэкономразвития. В пресс-службе московского комитета по туризму сказали РИА Новости, что прибывшие в понедельник иранские туристы - первые, кто приехал именно в Москву. Как ожидается, на текущей неделе в столицу прилетят ещё две подобные группы."Сейчас в аэропорту приземлился чартерный самолёт, и в принципе весь самолёт по большей части забит групповыми безвизовым туристами из Ирана. Соответственно, можно предположить, что приехало их достаточно много. Часть из них поедет в другие субъекты России, но значительная часть остаётся в Москве", - сказала журналистам начальник управления по взаимодействию с зарубежными органами власти АНО "Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы" Наталья Молокова.

https://ria.ru/20231004/iran-1900231914.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, москва, иран, россия