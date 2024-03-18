https://ria.ru/20240318/tsik-1933862169.html

ЦИК: Путин получил голоса абсолютного большинства российских избирателей

ЦИК: Путин получил голоса абсолютного большинства российских избирателей - РИА Новости, 18.03.2024

ЦИК: Путин получил голоса абсолютного большинства российских избирателей

Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин получает на выборах-2024 поддержку абсолютного большинства россиян, имеющих право... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T01:07

2024-03-18T01:07

2024-03-18T01:16

выборы президента россии — 2024

владимир путин

выборы президента рф

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин получает на выборах-2024 поддержку абсолютного большинства россиян, имеющих право голосовать: по результатам обработки 81,1% протоколов число голосов за него превысило 57,1 миллиона.Число избирателей в России составляет 112,3 миллиона человек, за пределами страны - 1,89 миллиона, в городе Байконур - 11,9 тысячи человек. Такие данные озвучили в ЦИК России за день до начала голосования на президентских выборах.К 01.00 по московскому времени ЦИК обнародовала результаты обработки 81,1% протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования. Согласно этим данным, за Путина проголосовали 57 139 267 избирателей.Таким образом, число поддержавших его избирателей уже больше, чем общее число тех, кто проголосовал за других кандидатов или не пришел на выборы.Николай Харитонов на момент обработки 81,1% протоколов получает 2 765 369 голосов, Владислав Даванков - 2 646 092 голоса, Леонид Слуцкий - 2 071 336 голосов.По закону право избирать есть у граждан России, которые достигли на день голосования возраста 18 лет. Не могут голосовать на выборах люди, признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. Россияне, проживающие или находящиеся за рубежом, обладают теми же правами на выборах президента РФ, что и все граждане страны.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Анна Гаврилова

Анна Гаврилова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Гаврилова

владимир путин, выборы президента рф