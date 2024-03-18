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ЦИК: Путин получил голоса абсолютного большинства российских избирателей - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
01:07 18.03.2024 (обновлено: 01:16 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/tsik-1933862169.html
ЦИК: Путин получил голоса абсолютного большинства российских избирателей
ЦИК: Путин получил голоса абсолютного большинства российских избирателей - РИА Новости, 18.03.2024
ЦИК: Путин получил голоса абсолютного большинства российских избирателей
Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин получает на выборах-2024 поддержку абсолютного большинства россиян, имеющих право... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T01:07
2024-03-18T01:16
выборы президента россии — 2024
владимир путин
выборы президента рф
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин получает на выборах-2024 поддержку абсолютного большинства россиян, имеющих право голосовать: по результатам обработки 81,1% протоколов число голосов за него превысило 57,1 миллиона.Число избирателей в России составляет 112,3 миллиона человек, за пределами страны - 1,89 миллиона, в городе Байконур - 11,9 тысячи человек. Такие данные озвучили в ЦИК России за день до начала голосования на президентских выборах.К 01.00 по московскому времени ЦИК обнародовала результаты обработки 81,1% протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования. Согласно этим данным, за Путина проголосовали 57 139 267 избирателей.Таким образом, число поддержавших его избирателей уже больше, чем общее число тех, кто проголосовал за других кандидатов или не пришел на выборы.Николай Харитонов на момент обработки 81,1% протоколов получает 2 765 369 голосов, Владислав Даванков - 2 646 092 голоса, Леонид Слуцкий - 2 071 336 голосов.По закону право избирать есть у граждан России, которые достигли на день голосования возраста 18 лет. Не могут голосовать на выборах люди, признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. Россияне, проживающие или находящиеся за рубежом, обладают теми же правами на выборах президента РФ, что и все граждане страны.
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владимир путин, выборы президента рф
Выборы президента России — 2024, Владимир Путин, Выборы президента РФ

ЦИК: Путин получил голоса абсолютного большинства российских избирателей

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах президента РФ на избирательном участке в станице Луганская
Подсчет голосов на выборах президента РФ на избирательном участке в станице Луганская - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин получает на выборах-2024 поддержку абсолютного большинства россиян, имеющих право голосовать: по результатам обработки 81,1% протоколов число голосов за него превысило 57,1 миллиона.
Число избирателей в России составляет 112,3 миллиона человек, за пределами страны - 1,89 миллиона, в городе Байконур - 11,9 тысячи человек. Такие данные озвучили в ЦИК России за день до начала голосования на президентских выборах.
К 01.00 по московскому времени ЦИК обнародовала результаты обработки 81,1% протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования. Согласно этим данным, за Путина проголосовали 57 139 267 избирателей.
Таким образом, число поддержавших его избирателей уже больше, чем общее число тех, кто проголосовал за других кандидатов или не пришел на выборы.
Николай Харитонов на момент обработки 81,1% протоколов получает 2 765 369 голосов, Владислав Даванков - 2 646 092 голоса, Леонид Слуцкий - 2 071 336 голосов.
По закону право избирать есть у граждан России, которые достигли на день голосования возраста 18 лет. Не могут голосовать на выборах люди, признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. Россияне, проживающие или находящиеся за рубежом, обладают теми же правами на выборах президента РФ, что и все граждане страны.
 
Выборы президента России — 2024Владимир ПутинВыборы президента РФ
 
 
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