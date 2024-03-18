https://ria.ru/20240318/tsentrobank-1934067874.html

Годовой отчет Центробанка в Госдуме состоится 10 апреля, сообщил источник

Годовой отчет Центробанка в Госдуме состоится 10 апреля, сообщил источник - РИА Новости, 18.03.2024

Годовой отчет Центробанка в Госдуме состоится 10 апреля, сообщил источник

Совет Госдумы утвердил дату годового отчета Центробанка, он состоится 10 апреля, сообщил источник в ГД. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T17:17

2024-03-18T17:17

2024-03-18T17:35

госдума рф

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Совет Госдумы утвердил дату годового отчета Центробанка, он состоится 10 апреля, сообщил источник в ГД."Совет Думы утвердил дату годового отчета Центробанка. Отчет состоится 10 апреля. На пленарном заседании его представит председатель ЦБ Эльвира Набиуллина", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что перед отчетом в период с 1 по 10 апреля во фракциях пройдут встречи с Набиуллиной.Ранее спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что отчет Центрального банка РФ в Госдуме намечен на 17 апреля.

https://ria.ru/20240316/rubl-1933402754.html

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Кирилл Волков

госдума рф, экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)