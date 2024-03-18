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Годовой отчет Центробанка в Госдуме состоится 10 апреля, сообщил источник - РИА Новости, 18.03.2024
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17:17 18.03.2024 (обновлено: 17:35 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/tsentrobank-1934067874.html
Годовой отчет Центробанка в Госдуме состоится 10 апреля, сообщил источник
Годовой отчет Центробанка в Госдуме состоится 10 апреля, сообщил источник - РИА Новости, 18.03.2024
Годовой отчет Центробанка в Госдуме состоится 10 апреля, сообщил источник
Совет Госдумы утвердил дату годового отчета Центробанка, он состоится 10 апреля, сообщил источник в ГД. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T17:17
2024-03-18T17:35
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россия
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Совет Госдумы утвердил дату годового отчета Центробанка, он состоится 10 апреля, сообщил источник в ГД."Совет Думы утвердил дату годового отчета Центробанка. Отчет состоится 10 апреля. На пленарном заседании его представит председатель ЦБ Эльвира Набиуллина", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что перед отчетом в период с 1 по 10 апреля во фракциях пройдут встречи с Набиуллиной.Ранее спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что отчет Центрального банка РФ в Госдуме намечен на 17 апреля.
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госдума рф, экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Госдума РФ, Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Годовой отчет Центробанка в Госдуме состоится 10 апреля, сообщил источник

Источник: Совет Госдумы утвердил дату годового отчета Центробанка на 10 апреля

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Центральный банк России. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Совет Госдумы утвердил дату годового отчета Центробанка, он состоится 10 апреля, сообщил источник в ГД.
"Совет Думы утвердил дату годового отчета Центробанка. Отчет состоится 10 апреля. На пленарном заседании его представит председатель ЦБ Эльвира Набиуллина", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что перед отчетом в период с 1 по 10 апреля во фракциях пройдут встречи с Набиуллиной.
Ранее спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что отчет Центрального банка РФ в Госдуме намечен на 17 апреля.
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