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Курский поселок Теткино уже неделю обстреливают каждый день
Курский поселок Теткино уже неделю обстреливают каждый день - РИА Новости, 18.03.2024
Курский поселок Теткино уже неделю обстреливают каждый день
Приграничный посёлок Тёткино Курской области вновь обстреляли, в понедельник под удар попало одно из предприятий, обошлось без пострадавших, но было повреждено... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T13:14
2024-03-18T13:14
2024-03-18T13:18
специальная военная операция на украине
курская область
роман старовойт
вооруженные силы украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
глушковский район
россия
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ВОРОНЕЖ, 18 мар - РИА Новости. Приграничный посёлок Тёткино Курской области вновь обстреляли, в понедельник под удар попало одно из предприятий, обошлось без пострадавших, но было повреждено оборудование, рассказал губернатор Роман Старовойт. Теткино, судя по сообщениям Старовойта в его телеграм-канале, попадает под обстрелы ВСУ каждый день на протяжении уже недели. Сегодня, по его словам, противник нанёс удар по приграничному Глушковскому району Курской области, обошлось без жертв. "В посёлке Тёткино зафиксировано три прилёта на территории предприятия, есть повреждение оборудования. В селе Попово-Лежачи обошлось без повреждений", — написал Старовойт. Губернатор пообещал собственникам повреждённого имущества помочь с восстановлением. Глушковский район граничит с Сумской областью Украины, регулярно подвергается обстрелам и атакам БПЛА. Минобороны РФ ранее заявило, что подразделения российских войск совместно с пограничной службой ФСБ России 12 марта не допустили нарушения госграницы украинскими террористическими формированиями в Курской области: с 8.00 до 8.25 были отбиты четыре атаки украинских ДРГ, пытавшихся прорваться в районе Теткино. По информации Минобороны, противник отброшен, понеся значительные потери.
https://ria.ru/20240317/vsu-1933784716.html
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курская область, роман старовойт, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), глушковский район, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Роман Старовойт, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Глушковский район, Россия
Курский поселок Теткино уже неделю обстреливают каждый день
Старовойт о новой атаке со стороны ВСУ: поселок Теткино вновь обстреляли