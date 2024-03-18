https://ria.ru/20240318/tetkino-1933981765.html

Курский поселок Теткино уже неделю обстреливают каждый день

Курский поселок Теткино уже неделю обстреливают каждый день - РИА Новости, 18.03.2024

Курский поселок Теткино уже неделю обстреливают каждый день

Приграничный посёлок Тёткино Курской области вновь обстреляли, в понедельник под удар попало одно из предприятий, обошлось без пострадавших, но было повреждено... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T13:14

2024-03-18T13:14

2024-03-18T13:18

специальная военная операция на украине

курская область

роман старовойт

вооруженные силы украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

глушковский район

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789379266_0:333:1280:1053_1920x0_80_0_0_6596640ad137fe69e88841a57870f902.jpg

ВОРОНЕЖ, 18 мар - РИА Новости. Приграничный посёлок Тёткино Курской области вновь обстреляли, в понедельник под удар попало одно из предприятий, обошлось без пострадавших, но было повреждено оборудование, рассказал губернатор Роман Старовойт. Теткино, судя по сообщениям Старовойта в его телеграм-канале, попадает под обстрелы ВСУ каждый день на протяжении уже недели. Сегодня, по его словам, противник нанёс удар по приграничному Глушковскому району Курской области, обошлось без жертв. "В посёлке Тёткино зафиксировано три прилёта на территории предприятия, есть повреждение оборудования. В селе Попово-Лежачи обошлось без повреждений", — написал Старовойт. Губернатор пообещал собственникам повреждённого имущества помочь с восстановлением. Глушковский район граничит с Сумской областью Украины, регулярно подвергается обстрелам и атакам БПЛА. Минобороны РФ ранее заявило, что подразделения российских войск совместно с пограничной службой ФСБ России 12 марта не допустили нарушения госграницы украинскими террористическими формированиями в Курской области: с 8.00 до 8.25 были отбиты четыре атаки украинских ДРГ, пытавшихся прорваться в районе Теткино. По информации Минобороны, противник отброшен, понеся значительные потери.

https://ria.ru/20240317/vsu-1933784716.html

https://ria.ru/20240318/zayavlenie-1933929635.html

курская область

глушковский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, роман старовойт, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), глушковский район, россия