https://ria.ru/20240318/tekhnopark-1933364714.html

Ефимов: в районе Люблино построят инновационный промышленный технопарк

Ефимов: в районе Люблино построят инновационный промышленный технопарк - РИА Новости, 18.03.2024

Ефимов: в районе Люблино построят инновационный промышленный технопарк

Власти Москвы предоставили инвестору участок земли на юго-востоке города, где будет реализован масштабный инвестиционный проект (МаИП) – возведение... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T10:05

2024-03-18T10:05

2024-03-18T10:05

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Власти Москвы предоставили инвестору участок земли на юго-востоке города, где будет реализован масштабный инвестиционный проект (МаИП) – возведение инновационного технопарка, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Инвестор создаст инновационный промышленный технопарк площадью 13,5 тысячи квадратных метров, в котором разместятся сразу несколько промышленных производств. Для этого город передаст земельный участок в районе Люблино. Там будет организовано 260 рабочих мест", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Отмечается, что в этом технопарке будут находиться компании легкой, строительной, целлюлозно-бумажной, а также электронной отраслей промышленности.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что благодаря формату промышленного объекта появляется возможность в одном месте локализовать сразу несколько производств. Ожидается, что каждый год в технопарке будут выпускаться порядка 30 тыс. предметов мебели, свыше 88 тыс. единиц одежды, а также 15 млн м упаковки и бумажных изделий.Предоставление в аренду участков земли для возведения и развития предприятий выгодно как для Москвы, так и для самого инвестора. Город получает новые производства, современную инфраструктуру, востребованную продукцию и новые рабочие места, а инвестор – землю без торгов.По словам министра московского правительства, главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, власти Москвы для возведения инновационного промышленного технопарка предоставят инвестору без проведения торгов участок земли площадью 0,9 га. Он располагается на Ставропольской улице и должен будет использоваться для реализации МаИП. Министр добавил, что договор планируют заключить сроком на 5 лет, в течение которых должно завершиться строительство здания.Власти Москвы с марта 2022 года начали предоставлять инвесторам участки за 1 рубль в год сроком на 5 лет. Только в прошлом году столица подписала договоры аренды участков земли с 14 инвесторами, по которым в мегаполисе возведут около 580 тыс. кв. м недвижимости. На новых производствах планируется выпуск пищевых продуктов, стройматериалов, одежды, технологического оборудования и др. Реализация этих проектов создаст порядка 9 тыс. новых рабочих мест.Москва – это город с развитым производством. Здесь работают свыше 4,2 тыс. промплощадок, где трудятся порядка 725 тыс. человек. Каждый год на территории Москвы появляются 40–50 средних и крупных предприятий, а также примерно сто малых. Они производят разные товары.По поручению столичного мэра Сергея Собянина в Москве реализуется комплекс мер. Они направлены на рост инвестпривлекательности города для отечественных промышленников и развитие производства. В мегаполисе созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Столичные бизнесмены могут воспользоваться свыше 20 системными мерами поддержки от властей Москвы, например, целевыми займами и субсидиями. Также разработан ряд антикризисных инструментов.Ранее Ефимов сообщал, что поддержка столичных властей стала важным фактором роста автомобилестроения в Москве - в прошлом году производство в этой отрасли выросло более чем на 40%.

https://ria.ru/20240229/tekhnopark-1930063582.html

https://ria.ru/20240122/moskva-1922746810.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, владимир ефимов (правительство москвы)