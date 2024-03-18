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Ефимов: в районе Люблино построят инновационный промышленный технопарк - РИА Новости, 18.03.2024
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10:05 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/tekhnopark-1933364714.html
Ефимов: в районе Люблино построят инновационный промышленный технопарк
Ефимов: в районе Люблино построят инновационный промышленный технопарк - РИА Новости, 18.03.2024
Ефимов: в районе Люблино построят инновационный промышленный технопарк
Власти Москвы предоставили инвестору участок земли на юго-востоке города, где будет реализован масштабный инвестиционный проект (МаИП) – возведение... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T10:05
2024-03-18T10:05
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Власти Москвы предоставили инвестору участок земли на юго-востоке города, где будет реализован масштабный инвестиционный проект (МаИП) – возведение инновационного технопарка, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Инвестор создаст инновационный промышленный технопарк площадью 13,5 тысячи квадратных метров, в котором разместятся сразу несколько промышленных производств. Для этого город передаст земельный участок в районе Люблино. Там будет организовано 260 рабочих мест", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Отмечается, что в этом технопарке будут находиться компании легкой, строительной, целлюлозно-бумажной, а также электронной отраслей промышленности.В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что благодаря формату промышленного объекта появляется возможность в одном месте локализовать сразу несколько производств. Ожидается, что каждый год в технопарке будут выпускаться порядка 30 тыс. предметов мебели, свыше 88 тыс. единиц одежды, а также 15 млн м упаковки и бумажных изделий.Предоставление в аренду участков земли для возведения и развития предприятий выгодно как для Москвы, так и для самого инвестора. Город получает новые производства, современную инфраструктуру, востребованную продукцию и новые рабочие места, а инвестор – землю без торгов.По словам министра московского правительства, главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, власти Москвы для возведения инновационного промышленного технопарка предоставят инвестору без проведения торгов участок земли площадью 0,9 га. Он располагается на Ставропольской улице и должен будет использоваться для реализации МаИП. Министр добавил, что договор планируют заключить сроком на 5 лет, в течение которых должно завершиться строительство здания.Власти Москвы с марта 2022 года начали предоставлять инвесторам участки за 1 рубль в год сроком на 5 лет. Только в прошлом году столица подписала договоры аренды участков земли с 14 инвесторами, по которым в мегаполисе возведут около 580 тыс. кв. м недвижимости. На новых производствах планируется выпуск пищевых продуктов, стройматериалов, одежды, технологического оборудования и др. Реализация этих проектов создаст порядка 9 тыс. новых рабочих мест.Москва – это город с развитым производством. Здесь работают свыше 4,2 тыс. промплощадок, где трудятся порядка 725 тыс. человек. Каждый год на территории Москвы появляются 40–50 средних и крупных предприятий, а также примерно сто малых. Они производят разные товары.По поручению столичного мэра Сергея Собянина в Москве реализуется комплекс мер. Они направлены на рост инвестпривлекательности города для отечественных промышленников и развитие производства. В мегаполисе созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Столичные бизнесмены могут воспользоваться свыше 20 системными мерами поддержки от властей Москвы, например, целевыми займами и субсидиями. Также разработан ряд антикризисных инструментов.Ранее Ефимов сообщал, что поддержка столичных властей стала важным фактором роста автомобилестроения в Москве - в прошлом году производство в этой отрасли выросло более чем на 40%.
https://ria.ru/20240229/tekhnopark-1930063582.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: в районе Люблино построят инновационный промышленный технопарк

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023 - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на ПМЭФ-2023
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Власти Москвы предоставили инвестору участок земли на юго-востоке города, где будет реализован масштабный инвестиционный проект (МаИП) – возведение инновационного технопарка, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Инвестор создаст инновационный промышленный технопарк площадью 13,5 тысячи квадратных метров, в котором разместятся сразу несколько промышленных производств. Для этого город передаст земельный участок в районе Люблино. Там будет организовано 260 рабочих мест", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Отмечается, что в этом технопарке будут находиться компании легкой, строительной, целлюлозно-бумажной, а также электронной отраслей промышленности.
В свою очередь, министр столичного правительства, глава московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский заявил, что благодаря формату промышленного объекта появляется возможность в одном месте локализовать сразу несколько производств. Ожидается, что каждый год в технопарке будут выпускаться порядка 30 тыс. предметов мебели, свыше 88 тыс. единиц одежды, а также 15 млн м упаковки и бумажных изделий.
Предоставление в аренду участков земли для возведения и развития предприятий выгодно как для Москвы, так и для самого инвестора. Город получает новые производства, современную инфраструктуру, востребованную продукцию и новые рабочие места, а инвестор – землю без торгов.
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По словам министра московского правительства, главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, власти Москвы для возведения инновационного промышленного технопарка предоставят инвестору без проведения торгов участок земли площадью 0,9 га. Он располагается на Ставропольской улице и должен будет использоваться для реализации МаИП. Министр добавил, что договор планируют заключить сроком на 5 лет, в течение которых должно завершиться строительство здания.
Власти Москвы с марта 2022 года начали предоставлять инвесторам участки за 1 рубль в год сроком на 5 лет. Только в прошлом году столица подписала договоры аренды участков земли с 14 инвесторами, по которым в мегаполисе возведут около 580 тыс. кв. м недвижимости. На новых производствах планируется выпуск пищевых продуктов, стройматериалов, одежды, технологического оборудования и др. Реализация этих проектов создаст порядка 9 тыс. новых рабочих мест.
Москва – это город с развитым производством. Здесь работают свыше 4,2 тыс. промплощадок, где трудятся порядка 725 тыс. человек. Каждый год на территории Москвы появляются 40–50 средних и крупных предприятий, а также примерно сто малых. Они производят разные товары.
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По поручению столичного мэра Сергея Собянина в Москве реализуется комплекс мер. Они направлены на рост инвестпривлекательности города для отечественных промышленников и развитие производства. В мегаполисе созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Столичные бизнесмены могут воспользоваться свыше 20 системными мерами поддержки от властей Москвы, например, целевыми займами и субсидиями. Также разработан ряд антикризисных инструментов.
Ранее Ефимов сообщал, что поддержка столичных властей стала важным фактором роста автомобилестроения в Москве - в прошлом году производство в этой отрасли выросло более чем на 40%.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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