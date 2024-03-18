Рейтинг@Mail.ru
В США обеспокоились возможными связями Нигера с Россией и Ираном - РИА Новости, 18.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:57 18.03.2024 (обновлено: 23:58 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/svyazi-1934126614.html
В США обеспокоились возможными связями Нигера с Россией и Ираном
В США обеспокоились возможными связями Нигера с Россией и Ираном - РИА Новости, 18.03.2024
В США обеспокоились возможными связями Нигера с Россией и Ираном
Американские чиновники выразили обеспокоенность из-за возможных связей Нигера с Россией и Ираном, сообщила заместитель официального представителя Пентагона... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T23:57
2024-03-18T23:58
в мире
нигер
россия
сша
мохамед базум
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811630246_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_7b48096fe6c989db9b147ef865d79c54.jpg
ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Американские чиновники выразили обеспокоенность из-за возможных связей Нигера с Россией и Ираном, сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Ранее СМИ сообщили, что захватившие власть в Нигере мятежники разорвали военное соглашение с США, которое позволяло американским военным находиться на территории африканской страны. Причины такого решения не раскрываются. Представитель Пентагона позднее заверил РИА Новости, что Штаты осведомлены о заявлениях властей Нигера о разрыве двустороннего военного соглашения и поддерживают с ними контакт по этому вопросу. "Американские чиновники выразили обеспокоенность по поводу потенциальных отношений Нигера с Россией и Ираном", - сказала Сингх журналистам. Ранее во вторник телеканал СNN со ссылкой на источники сообщал, что Пентагон обеспокоен пророссийским курсом властей Нигера, который был важнейшим партнером США на северо-западе Африки. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Взявшие власть в стране военные во главе с командующим президентской гвардии генералом Абдурахманом Тчиани объявили о денонсации военных соглашений с Францией. Вывод французских военных полностью завершился в конце декабря 2023 года.
https://ria.ru/20240317/soglashenie-1933588278.html
https://ria.ru/20240317/niger-1933687030.html
нигер
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/17/1811630246_593:0:3324:2048_1920x0_80_0_0_b9f6039150398c2866be6110786c8747.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нигер, россия, сша, мохамед базум, министерство обороны сша
В мире, Нигер, Россия, США, Мохамед Базум, Министерство обороны США
В США обеспокоились возможными связями Нигера с Россией и Ираном

Пентагон: США обеспокоились возможными связями Нигера с Россией и Ираном

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Американские чиновники выразили обеспокоенность из-за возможных связей Нигера с Россией и Ираном, сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
Ранее СМИ сообщили, что захватившие власть в Нигере мятежники разорвали военное соглашение с США, которое позволяло американским военным находиться на территории африканской страны. Причины такого решения не раскрываются. Представитель Пентагона позднее заверил РИА Новости, что Штаты осведомлены о заявлениях властей Нигера о разрыве двустороннего военного соглашения и поддерживают с ними контакт по этому вопросу.
Американский флаг на здании Министерства обороны США в годовщину терактов 11 сентября, Вашингтон - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
В Пентагоне прокомментировали заявление Нигера о разрыве соглашения с США
17 марта, 04:25
"Американские чиновники выразили обеспокоенность по поводу потенциальных отношений Нигера с Россией и Ираном", - сказала Сингх журналистам.
Ранее во вторник телеканал СNN со ссылкой на источники сообщал, что Пентагон обеспокоен пророссийским курсом властей Нигера, который был важнейшим партнером США на северо-западе Африки.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Взявшие власть в стране военные во главе с командующим президентской гвардии генералом Абдурахманом Тчиани объявили о денонсации военных соглашений с Францией. Вывод французских военных полностью завершился в конце декабря 2023 года.
Нигерские полицейские в Ниамее - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Присутствие США в Нигере не влияло на борьбу с террором, заявил эксперт
17 марта, 14:18
 
В миреНигерРоссияСШАМохамед БазумМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала