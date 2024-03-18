https://ria.ru/20240318/svyazi-1934126614.html

В США обеспокоились возможными связями Нигера с Россией и Ираном

В США обеспокоились возможными связями Нигера с Россией и Ираном - РИА Новости, 18.03.2024

В США обеспокоились возможными связями Нигера с Россией и Ираном

Американские чиновники выразили обеспокоенность из-за возможных связей Нигера с Россией и Ираном, сообщила заместитель официального представителя Пентагона... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T23:57

2024-03-18T23:57

2024-03-18T23:58

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ВАШИНГТОН, 18 мар - РИА Новости. Американские чиновники выразили обеспокоенность из-за возможных связей Нигера с Россией и Ираном, сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Ранее СМИ сообщили, что захватившие власть в Нигере мятежники разорвали военное соглашение с США, которое позволяло американским военным находиться на территории африканской страны. Причины такого решения не раскрываются. Представитель Пентагона позднее заверил РИА Новости, что Штаты осведомлены о заявлениях властей Нигера о разрыве двустороннего военного соглашения и поддерживают с ними контакт по этому вопросу. "Американские чиновники выразили обеспокоенность по поводу потенциальных отношений Нигера с Россией и Ираном", - сказала Сингх журналистам. Ранее во вторник телеканал СNN со ссылкой на источники сообщал, что Пентагон обеспокоен пророссийским курсом властей Нигера, который был важнейшим партнером США на северо-западе Африки. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Взявшие власть в стране военные во главе с командующим президентской гвардии генералом Абдурахманом Тчиани объявили о денонсации военных соглашений с Францией. Вывод французских военных полностью завершился в конце декабря 2023 года.

https://ria.ru/20240317/soglashenie-1933588278.html

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в мире, нигер, россия, сша, мохамед базум, министерство обороны сша