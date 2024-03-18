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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 18.03.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российская группировка войск "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике украинских бригад на херсонском направлении, за сутки Киев потерял там более 55... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T14:07
2024-03-18T14:07
2024-03-18T14:14
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Российская группировка войск "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике украинских бригад на херсонском направлении, за сутки Киев потерял там более 55 солдат, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате действий подразделений группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 128-й горно-штурмовой, 28-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Степногорск и Щербаки Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что потери ВСУ при этом составили свыше 55 военнослужащих, два автомобиля, гаубицу Д-20 и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".
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россия, вооруженные силы украины, в мире, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Киев
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли свыше 55 человек на Херсонском направлении