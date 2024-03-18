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На Авдеевском направлении ВСУ потеряли до 295 военных
На Авдеевском направлении ВСУ потеряли до 295 военных - РИА Новости, 18.03.2024
На Авдеевском направлении ВСУ потеряли до 295 военных
Войска Украины за сутки потеряли на авдеевском направлении около 300 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T14:06
2024-03-18T14:06
2024-03-18T15:06
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на авдеевском направлении около 300 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 59-й мотопехотной, 31-й, 47-й, 53-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Нетайлово, Уманское, Очеретино и Новобахмутовка Донецкой народной республики.Кроме того, отражены семь атак и контратак штурмовых групп 24-й, 47-й механизированных, 78-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирово, Орловка, Бердычи, Семеновка и Тоненькое в той же ДНР."Потери противника составили до 295 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, а также гаубица FH-70 производства Великобритании", - говорится в сводке.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия
На Авдеевском направлении ВСУ потеряли до 295 военных
МО: на Авдеевском направлении ВСУ потеряли до 295 военных