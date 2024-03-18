https://ria.ru/20240318/spetsoperatsiya-1934004227.html

На Авдеевском направлении ВСУ потеряли до 295 военных

На Авдеевском направлении ВСУ потеряли до 295 военных - РИА Новости, 18.03.2024

На Авдеевском направлении ВСУ потеряли до 295 военных

Войска Украины за сутки потеряли на авдеевском направлении около 300 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T14:06

2024-03-18T14:06

2024-03-18T15:06

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Войска Украины за сутки потеряли на авдеевском направлении около 300 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 59-й мотопехотной, 31-й, 47-й, 53-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Нетайлово, Уманское, Очеретино и Новобахмутовка Донецкой народной республики.Кроме того, отражены семь атак и контратак штурмовых групп 24-й, 47-й механизированных, 78-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирово, Орловка, Бердычи, Семеновка и Тоненькое в той же ДНР."Потери противника составили до 295 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, а также гаубица FH-70 производства Великобритании", - говорится в сводке.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, вооруженные силы украины, россия