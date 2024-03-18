https://ria.ru/20240318/sotrudnichestvo-1934061072.html

Нижегородца арестовали за сотрудничество с иностранными спецслужбами

Нижегородца арестовали за сотрудничество с иностранными спецслужбами - РИА Новости, 18.03.2024

Нижегородца арестовали за сотрудничество с иностранными спецслужбами

Житель Нижнего Новгорода арестован за сотрудничество со спецслужбами иностранного государства, сообщает региональное управление ФСБ. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T16:50

2024-03-18T16:50

2024-03-18T17:09

нижний новгород

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мар – РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода арестован за сотрудничество со спецслужбами иностранного государства, сообщает региональное управление ФСБ."Установлено, что житель региона, действуя из идеологических побуждений, установил и поддерживал отношения сотрудничества с иностранными организациями, действующими против безопасности Российской Федерации при поддержке специальных служб иностранного государства", - говорится в сообщении.В релизе не называется страна, с которой сотрудничал нижегородцец, однако в снятом УФСБ видео показан найденный на его квартире украинский флаг.Следственным отделом УФСБ возбуждены уголовные дела по статьям 275.1 (Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством) и 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).Мужчина задержан, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в управлении.

https://ria.ru/20240116/arest-1921640864.html

https://ria.ru/20240113/rossiyanin-1921136612.html

нижний новгород

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

нижний новгород, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия