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Нижегородца арестовали за сотрудничество с иностранными спецслужбами - РИА Новости, 18.03.2024
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16:50 18.03.2024 (обновлено: 17:09 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/sotrudnichestvo-1934061072.html
Нижегородца арестовали за сотрудничество с иностранными спецслужбами
Нижегородца арестовали за сотрудничество с иностранными спецслужбами - РИА Новости, 18.03.2024
Нижегородца арестовали за сотрудничество с иностранными спецслужбами
Житель Нижнего Новгорода арестован за сотрудничество со спецслужбами иностранного государства, сообщает региональное управление ФСБ. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T16:50
2024-03-18T17:09
нижний новгород
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мар – РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода арестован за сотрудничество со спецслужбами иностранного государства, сообщает региональное управление ФСБ."Установлено, что житель региона, действуя из идеологических побуждений, установил и поддерживал отношения сотрудничества с иностранными организациями, действующими против безопасности Российской Федерации при поддержке специальных служб иностранного государства", - говорится в сообщении.В релизе не называется страна, с которой сотрудничал нижегородцец, однако в снятом УФСБ видео показан найденный на его квартире украинский флаг.Следственным отделом УФСБ возбуждены уголовные дела по статьям 275.1 (Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством) и 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).Мужчина задержан, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в управлении.
https://ria.ru/20240116/arest-1921640864.html
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нижний новгород, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Нижний Новгород, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Нижегородца арестовали за сотрудничество с иностранными спецслужбами

ФСБ сообщила об аресте нижегородца за сотрудничество с иностранными спецслужбами

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мар – РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода арестован за сотрудничество со спецслужбами иностранного государства, сообщает региональное управление ФСБ.
"Установлено, что житель региона, действуя из идеологических побуждений, установил и поддерживал отношения сотрудничества с иностранными организациями, действующими против безопасности Российской Федерации при поддержке специальных служб иностранного государства", - говорится в сообщении.
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В релизе не называется страна, с которой сотрудничал нижегородцец, однако в снятом УФСБ видео показан найденный на его квартире украинский флаг.
Следственным отделом УФСБ возбуждены уголовные дела по статьям 275.1 (Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством) и 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).
Мужчина задержан, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в управлении.
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Нижний НовгородРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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