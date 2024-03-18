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Министр обороны Южной Кореи усомнился в версии Украины о "резне в Буче" - РИА Новости, 19.03.2024
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21:16 18.03.2024 (обновлено: 09:33 19.03.2024)
https://ria.ru/20240318/somneniya-1934113046.html
Министр обороны Южной Кореи усомнился в версии Украины о "резне в Буче"
Министр обороны Южной Кореи усомнился в версии Украины о "резне в Буче" - РИА Новости, 19.03.2024
Министр обороны Южной Кореи усомнился в версии Украины о "резне в Буче"
Министр обороны Южной Кореи Син Вон-сик, отвечая на вопрос РИА Новости, выразил сомнение в реальности украинской версии событий в Буче, о которых киевский режим РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-18T21:16
2024-03-19T09:33
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СЕУЛ/МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Министр обороны Южной Кореи Син Вон-сик, отвечая на вопрос РИА Новости, выразил сомнение в реальности украинской версии событий в Буче, о которых киевский режим ранее распространял данные, якобы свидетельствующие о "преступлениях" российских военнослужащих."Что касается российской "резни в Буче", то, очевидно, что, поскольку пока это окончательно не установлено как явный факт, мне неуместно давать свои оценки", - заявил министр на пресс-конференции с иностранными СМИ, отвечая на просьбу к нему как к военному прокомментировать возможность оставления тел якобы убитых военными гражданских лиц при организованном выводе воинских подразделений.В то же время глава южнокорейского минобороны критически отозвался о действиях России в конфликте с Украиной, которые, по его словам правительство Республики Корея "осуждает" и считает, что они "не должны происходить".Министерство обороны России ранее неоднократно разъясняло, что российские военные не наносят ударов по гражданским целям. Удары наносятся по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства. В свою очередь, президент России Владимир Путин, объясняя причины начала специальной военной операции, говорил о том, что России "не оставили шансов поступить иначе". "Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно", - отмечал российский лидер.В отношении опубликованных Киевом фото- и видеоматериалов, якобы свидетельствующих о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, Минобороны РФ также информировало, что они являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
https://ria.ru/20240212/bucha-1926794636.html
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в мире, россия, владимир путин, украина, буча
В мире, Россия, Владимир Путин, Украина, Буча
Министр обороны Южной Кореи усомнился в версии Украины о "резне в Буче"

Министр обороны Южной Кореи подверг сомнению версию Украины о событиях в Буче

© Jung Yeon-jeМинистр обороны Южной Кореи Син Вон-сик
Министр обороны Южной Кореи Син Вон-сик
© Jung Yeon-je
Министр обороны Южной Кореи Син Вон-сик. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ/МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Министр обороны Южной Кореи Син Вон-сик, отвечая на вопрос РИА Новости, выразил сомнение в реальности украинской версии событий в Буче, о которых киевский режим ранее распространял данные, якобы свидетельствующие о "преступлениях" российских военнослужащих.
«
"Что касается российской "резни в Буче", то, очевидно, что, поскольку пока это окончательно не установлено как явный факт, мне неуместно давать свои оценки", - заявил министр на пресс-конференции с иностранными СМИ, отвечая на просьбу к нему как к военному прокомментировать возможность оставления тел якобы убитых военными гражданских лиц при организованном выводе воинских подразделений.
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В то же время глава южнокорейского минобороны критически отозвался о действиях России в конфликте с Украиной, которые, по его словам правительство Республики Корея "осуждает" и считает, что они "не должны происходить".
Министерство обороны России ранее неоднократно разъясняло, что российские военные не наносят ударов по гражданским целям. Удары наносятся по объектам военной инфраструктуры, местам скопления военнослужащих и представителей военного руководства. В свою очередь, президент России Владимир Путин, объясняя причины начала специальной военной операции, говорил о том, что России "не оставили шансов поступить иначе". "Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно", - отмечал российский лидер.
В отношении опубликованных Киевом фото- и видеоматериалов, якобы свидетельствующих о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, Минобороны РФ также информировало, что они являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
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