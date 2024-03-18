https://ria.ru/20240318/soglashenie-1934108446.html
Россия присоединилась к соглашению ВТО по рыболовным субсидиям
Россия присоединилась к соглашению ВТО по рыболовным субсидиям - РИА Новости, 18.03.2024
Россия присоединилась к соглашению ВТО по рыболовным субсидиям
Постоянный представитель России при Всемирной торговой организации (ВТО) Николай Платонов в понедельник вручил гендиректору ВТО Нгози Оконджо-Ивеале грамоту о... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T20:46
2024-03-18T20:46
2024-03-18T20:46
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Постоянный представитель России при Всемирной торговой организации (ВТО) Николай Платонов в понедельник вручил гендиректору ВТО Нгози Оконджо-Ивеале грамоту о принятии Российской Федерацией Соглашения ВТО по рыболовным субсидиям, сообщает Минэкономразвития. "В ходе встречи постпред заявил, что реализация данного международного документа будет важной составляющей в борьбе с недобросовестными практиками в сфере рыболовства и будет содействовать достижению Целей ООН в области устойчивого развития", - говорится в сообщении. Ведомство напоминает, что соглашение ВТО по рыболовным субсидиям было заключено во исполнение цели устойчивого развития ООН 14.6 17 июня 2022 года в ходе 12-й Министерской конференции Всемирной торговой организации. Соглашение вводит запрет на оказание господдержки незаконному, несообщаемому и нерегулируемому рыболовству, и деятельности в нерегулируемых районах Открытого моря. Также соглашение разрешает субсидирование промысла запасов, находящихся в состоянии перелова, только при условии реализации мер по управлению водными биологическими ресурсами, которые позволяют восстанавливать такие запасы. "Реализация положений позволит снизить объемы господдержки со стороны членов ВТО "вредоносных" практик в сфере рыболовства, которые оказывают влияние на конкурентоспособность российских операторов, производителей и экспортеров рыбной продукции на мировом рынке", - отметила директор департамента торговых переговоров министерства экономического развития России Екатерина Майорова. Она уточнила, что меры государственной поддержки российской рыболовецкой отрасли уже в полной мере соответствуют достигнутым договоренностям. Изменений российского законодательства в данной сфере не потребуется. Отмечается, что Россия стала 72 членом ВТО, официально принявшим данный документ. Для вступления соглашения в силу необходимо его принятие двумя третями членов ВТО (то есть 110 из 166).
https://ria.ru/20240103/iran-1919547755.html
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экономика, россия, всемирная торговая организация (вто), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), оон
Экономика, Россия, Всемирная торговая организация (ВТО), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), ООН
Россия присоединилась к соглашению ВТО по рыболовным субсидиям
Платонов сообщил, что РФ присоединилась к соглашению ВТО по рыболовным субсидиям
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Постоянный представитель России при Всемирной торговой организации (ВТО) Николай Платонов в понедельник вручил гендиректору ВТО Нгози Оконджо-Ивеале грамоту о принятии Российской Федерацией Соглашения ВТО по рыболовным субсидиям, сообщает Минэкономразвития.
«
"В ходе встречи постпред заявил, что реализация данного международного документа будет важной составляющей в борьбе с недобросовестными практиками в сфере рыболовства и будет содействовать достижению Целей ООН в области устойчивого развития", - говорится в сообщении.
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Ведомство напоминает, что соглашение ВТО по рыболовным субсидиям было заключено во исполнение цели устойчивого развития ООН 14.6 17 июня 2022 года в ходе 12-й Министерской конференции Всемирной торговой организации. Соглашение вводит запрет на оказание господдержки незаконному, несообщаемому и нерегулируемому рыболовству, и деятельности в нерегулируемых районах Открытого моря.
Также соглашение разрешает субсидирование промысла запасов, находящихся в состоянии перелова, только при условии реализации мер по управлению водными биологическими ресурсами, которые позволяют восстанавливать такие запасы.
«
"Реализация положений позволит снизить объемы господдержки со стороны членов ВТО "вредоносных" практик в сфере рыболовства, которые оказывают влияние на конкурентоспособность российских операторов, производителей и экспортеров рыбной продукции на мировом рынке", - отметила директор департамента торговых переговоров министерства экономического развития России Екатерина Майорова.
Она уточнила, что меры государственной поддержки российской рыболовецкой отрасли уже в полной мере соответствуют достигнутым договоренностям. Изменений российского законодательства в данной сфере не потребуется.
Отмечается, что Россия стала 72 членом ВТО, официально принявшим данный документ. Для вступления соглашения в силу необходимо его принятие двумя третями членов ВТО (то есть 110 из 166).
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