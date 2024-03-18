https://ria.ru/20240318/sobyanin-1933987545.html

Собянин поздравил Путина с победой на выборах

Собянин поздравил Путина с победой на выборах - РИА Новости, 18.03.2024

Собянин поздравил Путина с победой на выборах

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента РФ, отметив, что народ России сделал выбор в пользу РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T13:24

2024-03-18T13:24

2024-03-18T13:29

выборы президента россии — 2024

политика

владимир путин

сергей собянин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933303558_0:34:1280:754_1920x0_80_0_0_936b5215ff83102da0dcb9c3582dbb80.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента РФ, отметив, что народ России сделал выбор в пользу сильной успешной страны во главе с мудрым и авторитетным лидером."Поздравляю Владимира Владимировича Путина с избранием на пост президента Российской Федерации. В марте 2024 года наш народ сделал выбор в пользу сильной успешной страны во главе с мудрым и авторитетным лидером", - написал Собянин.Он подчеркнул, что, как всегда, голос москвичей прозвучал весомо. "На избирательных участках и онлайн в выборах приняли участие 5,4 миллиона жителей столицы, из них 85,13% поддержали президента Владимира Путина. Спасибо, дорогие друзья, за активную гражданскую позицию. Победа будет за нами", - заключил Собянин.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, владимир путин, сергей собянин, россия