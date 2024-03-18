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В Татарстане младенец попал в реанимацию из-за упавшего с крыши снега - РИА Новости, 18.03.2024
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13:05 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/sneg-1933979582.html
В Татарстане младенец попал в реанимацию из-за упавшего с крыши снега
В Татарстане младенец попал в реанимацию из-за упавшего с крыши снега - РИА Новости, 18.03.2024
В Татарстане младенец попал в реанимацию из-за упавшего с крыши снега
Пятимесячный младенец попал в реанимацию в результате схода снега с крыши здания в Альметьевске, возбуждено уголовное дело по двум статьям, сообщает... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T13:05
2024-03-18T13:05
происшествия
альметьевск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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КАЗАНЬ, 18 мар – РИА Новости. Пятимесячный младенец попал в реанимацию в результате схода снега с крыши здания в Альметьевске, возбуждено уголовное дело по двум статьям, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану в понедельник. "В городе Альметьевске в результате схода снега с козырька балкона на 10-м этаже жилого дома по улице Аминова пострадал пятимесячный ребенок, которого мать привезла на коляске в поликлинику, находящуюся на первом этаже. С закрытой черепно-мозговой травмой мальчик госпитализирован в реанимационное отделение больницы", - говорится в релизе. Кроме того, травмы получил 33-летний мужчина, проходивший мимо. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Причинение тяжкого вреда здоровью" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Уже задержан подозреваемый: это представитель подрядной организации, ответственной за уборку снега. Следствие обратилось в суд с ходатайством о его заключении в СИЗО.
https://ria.ru/20240216/malchik-1927761242.html
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происшествия, альметьевск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Альметьевск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Татарстане младенец попал в реанимацию из-за упавшего с крыши снега

В Татарстане пятимесячный ребенок попал в реанимацию из-за падения снега с крыши

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина скорой помощи. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 18 мар – РИА Новости. Пятимесячный младенец попал в реанимацию в результате схода снега с крыши здания в Альметьевске, возбуждено уголовное дело по двум статьям, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану в понедельник.
"В городе Альметьевске в результате схода снега с козырька балкона на 10-м этаже жилого дома по улице Аминова пострадал пятимесячный ребенок, которого мать привезла на коляске в поликлинику, находящуюся на первом этаже. С закрытой черепно-мозговой травмой мальчик госпитализирован в реанимационное отделение больницы", - говорится в релизе.
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Кроме того, травмы получил 33-летний мужчина, проходивший мимо. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Причинение тяжкого вреда здоровью" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Уже задержан подозреваемый: это представитель подрядной организации, ответственной за уборку снега. Следствие обратилось в суд с ходатайством о его заключении в СИЗО.
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ПроисшествияАльметьевскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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