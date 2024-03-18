https://ria.ru/20240318/sneg-1933979582.html

В Татарстане младенец попал в реанимацию из-за упавшего с крыши снега

В Татарстане младенец попал в реанимацию из-за упавшего с крыши снега - РИА Новости, 18.03.2024

В Татарстане младенец попал в реанимацию из-за упавшего с крыши снега

Пятимесячный младенец попал в реанимацию в результате схода снега с крыши здания в Альметьевске, возбуждено уголовное дело по двум статьям, сообщает... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T13:05

2024-03-18T13:05

2024-03-18T13:05

происшествия

альметьевск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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КАЗАНЬ, 18 мар – РИА Новости. Пятимесячный младенец попал в реанимацию в результате схода снега с крыши здания в Альметьевске, возбуждено уголовное дело по двум статьям, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану в понедельник. "В городе Альметьевске в результате схода снега с козырька балкона на 10-м этаже жилого дома по улице Аминова пострадал пятимесячный ребенок, которого мать привезла на коляске в поликлинику, находящуюся на первом этаже. С закрытой черепно-мозговой травмой мальчик госпитализирован в реанимационное отделение больницы", - говорится в релизе. Кроме того, травмы получил 33-летний мужчина, проходивший мимо. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Причинение тяжкого вреда здоровью" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Уже задержан подозреваемый: это представитель подрядной организации, ответственной за уборку снега. Следствие обратилось в суд с ходатайством о его заключении в СИЗО.

https://ria.ru/20240216/malchik-1927761242.html

https://ria.ru/20240305/delo-1931319687.html

альметьевск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, альметьевск, россия, следственный комитет россии (ск рф)