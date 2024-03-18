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Слуцкий планирует встретиться с Путиным в понедельник
Слуцкий планирует встретиться с Путиным в понедельник - РИА Новости, 18.03.2024
Слуцкий планирует встретиться с Путиным в понедельник
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в понедельник. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:31
2024-03-18T00:31
2024-03-18T00:49
владимир путин
политика
россия
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в понедельник."Конечно", - сообщил Слуцкий в ответ на вопрос о том, планирует ли он встречаться с Путиным в понедельник.
https://ria.ru/20240313/politika-1932818742.html
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владимир путин, политика, россия, леонид слуцкий (политик)
Владимир Путин, Политика, Россия, Леонид Слуцкий (политик)
Слуцкий планирует встретиться с Путиным в понедельник
Слуцкий сообщил, что планирует встретиться с Путиным в понедельник