Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий планирует встретиться с Путиным в понедельник - РИА Новости, 18.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:31 18.03.2024 (обновлено: 00:49 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/slutskiy-1933851964.html
Слуцкий планирует встретиться с Путиным в понедельник
Слуцкий планирует встретиться с Путиным в понедельник - РИА Новости, 18.03.2024
Слуцкий планирует встретиться с Путиным в понедельник
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в понедельник. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:31
2024-03-18T00:49
владимир путин
политика
россия
леонид слуцкий (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890922126_0:0:3018:1699_1920x0_80_0_0_aee07c51a11c5ad6b572bcdc2967541f.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в понедельник."Конечно", - сообщил Слуцкий в ответ на вопрос о том, планирует ли он встречаться с Путиным в понедельник.
https://ria.ru/20240313/politika-1932818742.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890922126_260:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_adef9b14d36ba8fbda5f27d42478644f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, политика, россия, леонид слуцкий (политик)
Владимир Путин, Политика, Россия, Леонид Слуцкий (политик)
Слуцкий планирует встретиться с Путиным в понедельник

Слуцкий сообщил, что планирует встретиться с Путиным в понедельник

© Максим Блинов | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий
© Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в понедельник.
"Конечно", - сообщил Слуцкий в ответ на вопрос о том, планирует ли он встречаться с Путиным в понедельник.
Кандидат в президенты России от ЛДПР Леонид Слуцкий выступает на встрече со студентами и преподавателями Донбасского технического университета, в ходе посещения Луганской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Слуцкий высмеял слова Кулебы об участии России в "формуле мира" Зеленского
13 марта, 20:32
 
Владимир ПутинПолитикаРоссияЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала