https://ria.ru/20240318/slutskiy-1933851964.html

Слуцкий планирует встретиться с Путиным в понедельник

Слуцкий планирует встретиться с Путиным в понедельник - РИА Новости, 18.03.2024

Слуцкий планирует встретиться с Путиным в понедельник

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в понедельник. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T00:31

2024-03-18T00:31

2024-03-18T00:49

владимир путин

политика

россия

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил РИА Новости, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным в понедельник."Конечно", - сообщил Слуцкий в ответ на вопрос о том, планирует ли он встречаться с Путиным в понедельник.

https://ria.ru/20240313/politika-1932818742.html

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владимир путин, политика, россия, леонид слуцкий (политик)