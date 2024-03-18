https://ria.ru/20240318/simonyan-1933928067.html
Симоньян рассказала, как расплакалась, слушая речь Путина
Симоньян рассказала, как расплакалась, слушая речь Путина - РИА Новости, 18.03.2024
Симоньян рассказала, как расплакалась, слушая речь Путина
Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале рассказала, что расплакалась, слушая речь действующего... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T10:41
2024-03-18T10:41
2024-03-18T10:54
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале рассказала, что расплакалась, слушая речь действующего президента Владимира Путина десятилетней давности на концерте воссоединения Крыма с Россией. "Я редко плачу. Но слушая эти слова, реально расплакалась. Тушь потекла. <…> И с тревожным, почти религиозным трепетом, с замиранием сердца каждый день жду повторения этих эмоций. Когда в Россию вернутся все русские земли — так же, как десять лет назад вернулся Крым", — написала она. Симоньян также добавила, что такого ликования и такой гордости она не испытывала никогда. Полуостров стал частью России в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На голосовании 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав страны.
https://ria.ru/20240318/rossiya-1933209866.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Симоньян рассказала, как расплакалась, слушая речь Путина
Симоньян рассказала, что расплакалась, слушая речь Путина о Крыме