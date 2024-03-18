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Симоньян рассказала, как расплакалась, слушая речь Путина - РИА Новости, 18.03.2024
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10:41 18.03.2024 (обновлено: 10:54 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/simonyan-1933928067.html
Симоньян рассказала, как расплакалась, слушая речь Путина
Симоньян рассказала, как расплакалась, слушая речь Путина - РИА Новости, 18.03.2024
Симоньян рассказала, как расплакалась, слушая речь Путина
Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале рассказала, что расплакалась, слушая речь действующего... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T10:41
2024-03-18T10:54
россия
украина
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале рассказала, что расплакалась, слушая речь действующего президента Владимира Путина десятилетней давности на концерте воссоединения Крыма с Россией. "Я редко плачу. Но слушая эти слова, реально расплакалась. Тушь потекла. &lt;…&gt; И с тревожным, почти религиозным трепетом, с замиранием сердца каждый день жду повторения этих эмоций. Когда в Россию вернутся все русские земли — так же, как десять лет назад вернулся Крым", — написала она. Симоньян также добавила, что такого ликования и такой гордости она не испытывала никогда. Полуостров стал частью России в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На голосовании 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав страны.
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россия, украина, севастополь, маргарита симоньян, владимир путин, оон, политика
Россия, Украина, Севастополь, Маргарита Симоньян, Владимир Путин, ООН, Политика
Симоньян рассказала, как расплакалась, слушая речь Путина

Симоньян рассказала, что расплакалась, слушая речь Путина о Крыме

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале рассказала, что расплакалась, слушая речь действующего президента Владимира Путина десятилетней давности на концерте воссоединения Крыма с Россией.
«
"Я редко плачу. Но слушая эти слова, реально расплакалась. Тушь потекла. <…> И с тревожным, почти религиозным трепетом, с замиранием сердца каждый день жду повторения этих эмоций. Когда в Россию вернутся все русские земли — так же, как десять лет назад вернулся Крым", — написала она.
Симоньян также добавила, что такого ликования и такой гордости она не испытывала никогда.
Полуостров стал частью России в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На голосовании 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав страны.
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