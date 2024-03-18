МИД Швейцарии принял к сведению итоги президентских выборов в России
Кливаз: МИД Швейцарии принял к сведению итоги президентских выборов в России
Берн. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 18 мар – РИА Новости. Швейцария приняла к сведению результаты президентских выборов в России и продолжит контакты в духе уважения международного права, заявил РИА Новости официальный представитель МИД страны Валентин Кливаз.
"МИД принял к сведению результаты выборов президента Российской Федерации. МИД Швейцарии осуждает решение России провести так называемые выборы на оккупированных территориях Украины. Мы не признаем включение украинских территорий в состав Российской Федерации. Мы также сожалеем, что ОБСЕ не была приглашена в Россию для наблюдения за ходом выборов в рамках возложенного на нее мандата. Швейцария продолжит контакты с российскими властями в духе уважения международного права", - сказал он.
Ранее Владимир Путин, говоря об отрицательной реакции стран Запада на итоги выборов, назвал ее ожидаемой. По его словам, это обусловлено тем, что западные государства борются с РФ вооруженным путем и пытаются сдержать развитие страны.
Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. После обработки 100% протоколов Путин набирает 87,28% голосов, Николай Харитонов – 4,31%, Леонид Слуцкий – 3,2%, Владислав Даванков – 3,85%.
ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. Президент России Владимир Путин подписал 30 сентября 2022 года с руководителями этих регионов договоры о вхождении в состав РФ. Конституционный суд признал документы соответствующими Конституции РФ, а обе палаты российского парламента ратифицировали договоры и приняли проекты соответствующих федеральных конституционных законов. Жителям новых регионов РФ, кроме пожелавших сохранить иное гражданство, выдаются российские паспорта.