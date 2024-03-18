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МИД Швейцарии принял к сведению итоги президентских выборов в России - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
22:38 18.03.2024 (обновлено: 22:39 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/shveytsariya-1934122361.html
МИД Швейцарии принял к сведению итоги президентских выборов в России
МИД Швейцарии принял к сведению итоги президентских выборов в России - РИА Новости, 18.03.2024
МИД Швейцарии принял к сведению итоги президентских выборов в России
Швейцария приняла к сведению результаты президентских выборов в России и продолжит контакты в духе уважения международного права, заявил РИА Новости официальный РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T22:38
2024-03-18T22:39
выборы президента россии — 2024
россия
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украина
владимир путин
николай харитонов
леонид слуцкий (политик)
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ЖЕНЕВА, 18 мар – РИА Новости. Швейцария приняла к сведению результаты президентских выборов в России и продолжит контакты в духе уважения международного права, заявил РИА Новости официальный представитель МИД страны Валентин Кливаз. "МИД принял к сведению результаты выборов президента Российской Федерации. МИД Швейцарии осуждает решение России провести так называемые выборы на оккупированных территориях Украины. Мы не признаем включение украинских территорий в состав Российской Федерации. Мы также сожалеем, что ОБСЕ не была приглашена в Россию для наблюдения за ходом выборов в рамках возложенного на нее мандата. Швейцария продолжит контакты с российскими властями в духе уважения международного права", - сказал он. Ранее Владимир Путин, говоря об отрицательной реакции стран Запада на итоги выборов, назвал ее ожидаемой. По его словам, это обусловлено тем, что западные государства борются с РФ вооруженным путем и пытаются сдержать развитие страны. Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. После обработки 100% протоколов Путин набирает 87,28% голосов, Николай Харитонов – 4,31%, Леонид Слуцкий – 3,2%, Владислав Даванков – 3,85%. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. Президент России Владимир Путин подписал 30 сентября 2022 года с руководителями этих регионов договоры о вхождении в состав РФ. Конституционный суд признал документы соответствующими Конституции РФ, а обе палаты российского парламента ратифицировали договоры и приняли проекты соответствующих федеральных конституционных законов. Жителям новых регионов РФ, кроме пожелавших сохранить иное гражданство, выдаются российские паспорта.
https://ria.ru/20240208/posol-1926270203.html
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россия, швейцария, украина, владимир путин, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), обсе, выборы президента рф, в мире
Выборы президента России — 2024, Россия, Швейцария, Украина, Владимир Путин, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), ОБСЕ, Выборы президента РФ, В мире
МИД Швейцарии принял к сведению итоги президентских выборов в России

Кливаз: МИД Швейцарии принял к сведению итоги президентских выборов в России

© РИА Новости / Александр ВильфБерн
Берн - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
Берн. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 18 мар – РИА Новости. Швейцария приняла к сведению результаты президентских выборов в России и продолжит контакты в духе уважения международного права, заявил РИА Новости официальный представитель МИД страны Валентин Кливаз.
"МИД принял к сведению результаты выборов президента Российской Федерации. МИД Швейцарии осуждает решение России провести так называемые выборы на оккупированных территориях Украины. Мы не признаем включение украинских территорий в состав Российской Федерации. Мы также сожалеем, что ОБСЕ не была приглашена в Россию для наблюдения за ходом выборов в рамках возложенного на нее мандата. Швейцария продолжит контакты с российскими властями в духе уважения международного права", - сказал он.
Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
России удалось сохранить каналы коммуникации со Швейцарией, заявил посол
8 февраля, 22:06
Ранее Владимир Путин, говоря об отрицательной реакции стран Запада на итоги выборов, назвал ее ожидаемой. По его словам, это обусловлено тем, что западные государства борются с РФ вооруженным путем и пытаются сдержать развитие страны.
Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. После обработки 100% протоколов Путин набирает 87,28% голосов, Николай Харитонов – 4,31%, Леонид Слуцкий – 3,2%, Владислав Даванков – 3,85%.
ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. Президент России Владимир Путин подписал 30 сентября 2022 года с руководителями этих регионов договоры о вхождении в состав РФ. Конституционный суд признал документы соответствующими Конституции РФ, а обе палаты российского парламента ратифицировали договоры и приняли проекты соответствующих федеральных конституционных законов. Жителям новых регионов РФ, кроме пожелавших сохранить иное гражданство, выдаются российские паспорта.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Запад и Киев сделали все для победы Путина
Вчера, 08:00
 
Выборы президента России — 2024РоссияШвейцарияУкраинаВладимир ПутинНиколай ХаритоновЛеонид Слуцкий (политик)ОБСЕВыборы президента РФВ мире
 
 
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