https://ria.ru/20240318/sevastopol-1933860733.html
Путин лидирует на выборах в Севастополе с 92,06 процента голосов
Путин лидирует на выборах в Севастополе с 92,06 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024
Путин лидирует на выборах в Севастополе с 92,06 процента голосов
Владимир Путин лидирует с 92,06% голосов на выборах президента РФ в Севастополе, Владислав Даванков идет вторым 2,98%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T01:03
2024-03-18T01:03
2024-03-18T01:03
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует с 92,06% голосов на выборах президента РФ в Севастополе, Владислав Даванков идет вторым 2,98%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 73,02% протоколов. Данные результатов голосования опубликованы в информцентре ЦИК. Кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 92,06% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") – 2,98% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) - 2,26% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 1,64% голосов. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
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политика, россия, севастополь, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Севастополь, Владимир Путин
Путин лидирует на выборах в Севастополе с 92,06 процента голосов
Путин лидирует в Севастополе с 92,06% после обработки 73,02% протоколов
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует с 92,06% голосов на выборах президента РФ в Севастополе, Владислав Даванков идет вторым 2,98%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 73,02% протоколов.
Данные результатов голосования опубликованы в информцентре ЦИК.
Кандидат и действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец) набирает 92,06% голосов, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") – 2,98% голосов, глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов (КПРФ) - 2,26% голосов, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 1,64% голосов.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
"Образцовое единство". Как прошли выборы президента России