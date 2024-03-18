https://ria.ru/20240318/sanktsii-1934112264.html
В ЕС поддержали санкции против израильских поселенцев, заявил Боррель
В ЕС поддержали санкции против израильских поселенцев, заявил Боррель - РИА Новости, 18.03.2024
В ЕС поддержали санкции против израильских поселенцев, заявил Боррель
Главы МИД ЕС впервые поддержали санкции против израильских поселенцев, сообщил по итогам министерского заседания глава евродипломатии Жозеп Боррель. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T21:10
2024-03-18T21:10
2024-03-18T21:24
в мире
евросоюз
западный берег реки иордан
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Главы МИД ЕС впервые поддержали санкции против израильских поселенцев, сообщил по итогам министерского заседания глава евродипломатии Жозеп Боррель."Министры приняли политическое решение о санкциях, предстоит еще техническая работа", -сказал он.Ранее Боррель заявлял, что в ЕС продолжают работать над санкциями против израильских поселенцев, ответственных за насилие против палестинцев на Западном берегу реки Иордан.
https://ria.ru/20240318/evrosoyuz-1933968796.html
западный берег реки иордан
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в мире, евросоюз, западный берег реки иордан, жозеп боррель
В мире, Евросоюз, Западный берег реки Иордан, Жозеп Боррель
В ЕС поддержали санкции против израильских поселенцев, заявил Боррель
Боррель: главы МИД ЕС впервые поддержали санкции против израильских поселенцев