https://ria.ru/20240318/sanktsii-1934112264.html

В ЕС поддержали санкции против израильских поселенцев, заявил Боррель

В ЕС поддержали санкции против израильских поселенцев, заявил Боррель - РИА Новости, 18.03.2024

В ЕС поддержали санкции против израильских поселенцев, заявил Боррель

Главы МИД ЕС впервые поддержали санкции против израильских поселенцев, сообщил по итогам министерского заседания глава евродипломатии Жозеп Боррель. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T21:10

2024-03-18T21:10

2024-03-18T21:24

в мире

евросоюз

западный берег реки иордан

жозеп боррель

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/01/1924908689_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_188a62a1e0028cf56d305747424e6339.jpg

БРЮССЕЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Главы МИД ЕС впервые поддержали санкции против израильских поселенцев, сообщил по итогам министерского заседания глава евродипломатии Жозеп Боррель."Министры приняли политическое решение о санкциях, предстоит еще техническая работа", -сказал он.Ранее Боррель заявлял, что в ЕС продолжают работать над санкциями против израильских поселенцев, ответственных за насилие против палестинцев на Западном берегу реки Иордан.

https://ria.ru/20240318/evrosoyuz-1933968796.html

западный берег реки иордан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, евросоюз, западный берег реки иордан, жозеп боррель