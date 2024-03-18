https://ria.ru/20240318/salvini-1934080777.html

Идеи Макрона беспокоят больше, чем выборы в России, заявил Сальвини

Идеи Макрона беспокоят больше, чем выборы в России, заявил Сальвини - РИА Новости, 18.03.2024

Идеи Макрона беспокоят больше, чем выборы в России, заявил Сальвини

Лидер итальянской партии "Лига", министр транспорта и вице-премьер Маттео Сальвини заявил, что принимает к сведению результаты выборов в России, но больше них... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T18:30

2024-03-18T18:30

2024-03-18T18:30

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РИМ, 18 мар – РИА Новости. Лидер итальянской партии "Лига", министр транспорта и вице-премьер Маттео Сальвини заявил, что принимает к сведению результаты выборов в России, но больше них его беспокоит инициатива президента Франции Эммануэля Макрона по отправке западных войск на Украину. "В России проголосовали, мы это принимаем к сведению. Когда народ голосует, он всегда прав, выборы всегда хороши, как когда выигрываешь, так и когда проигрываешь", - заявил он на полях публичного мероприятия в Милане. "Я обеспокоен тем, что некоторые европейские лидеры говорят об армии, о войнах, о солдатах, которых будут отправлять воевать, потому что третья мировая война – это последнее, что я хочу оставить в наследство своим детям. Я, очевидно, имею в виду Макрона", - сказал Сальвини, которого цитирует агентство askanews. Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры всех политических партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. Вскоре после заявлений Макрона канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны страны Борис Писториус заявили, что Берлин не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". В интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент РФ Владимир Путин заявил, что у Макрона есть некоторая обида на Москву за то, что Россия якобы выдавливает Францию из Африки. На самом деле российская сторона никого не выдавливала, а африканские страны самостоятельно выбирали сотрудничество с российскими экономическими операторами, подчеркнул президент. Путин прокомментировал и антироссийские выпады Макрона по украинскому вопросу. Российский лидер предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом. Накануне Путин также заявил, что Франция может сыграть роль в мирном урегулировании конфликта на Украине, "не все еще потеряно".

https://ria.ru/20240318/pushkov-1933892224.html

https://ria.ru/20240314/vsu-1932848226.html

https://ria.ru/20240317/makron-1933750001.html

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в мире, украина, эммануэль макрон, нато, евросоюз, маттео сальвини, россия, франция, владимир путин