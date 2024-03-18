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Руденя поблагодарил жителей Тверской области за активное участие в выборах - РИА Новости, 18.03.2024
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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
09:13 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/rudenya-1933905782.html
Руденя поблагодарил жителей Тверской области за активное участие в выборах
Руденя поблагодарил жителей Тверской области за активное участие в выборах - РИА Новости, 18.03.2024
Руденя поблагодарил жителей Тверской области за активное участие в выборах
Жители Тверской области продемонстрировали ответственное отношение к главному событию в политической жизни России, к исполнению гражданского долга, что... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T09:13
2024-03-18T09:13
тверская область
игорь руденя
тверская область
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Жители Тверской области продемонстрировали ответственное отношение к главному событию в политической жизни России, к исполнению гражданского долга, что официально подтверждено высоким уровнем явки на избирательные участки нашего региона, отметил губернатор Игорь Руденя. "Особенно хочу поблагодарить наших дорогих ветеранов и представителей старшего поколения. Отдельно хочу поблагодарить нашу молодежь и молодых избирателей, впервые голосовавших на выборах главы государства", – сказал Руденя, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Губернатор также поблагодарил представителей избирательных комиссий, сотрудников правоохранительных органов, волонтеров – всех, кто обеспечивал подготовку и достойное проведение выборов. "Благодарю всех вас за ответственность, за понимание значимости нашего общего решения о будущем нашей страны. Желаю всем нам новых успехов на благо нашей любимой Родины – великой России!" – подчеркнул Руденя. Голосование на выборах президента Российской Федерации проходило в течение трех дней, с 15 по 17 марта. В Верхневолжье в организации и проведении выборов помимо регионального избиркома было задействовано 45 территориальных избирательных комиссий и 1081 участковая, добавили в пресс-службе. Там сообщили, что в регионе за ходом голосования следили более трех тысяч наблюдателей – международных, общественных, а также от кандидатов. В Тверской области также развернут Центр общественного видеонаблюдения. Более 2,5 тысячи волонтеров проекта "Выборы доступны всем" на избирательных участках оказывали помощь жителям с ограниченными возможностями здоровья.
https://ria.ru/20240315/rudenya-1933245390.html
https://ria.ru/20240314/tver-1932986361.html
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игорь руденя, тверская область
Тверская область, Игорь Руденя, Тверская область

Руденя поблагодарил жителей Тверской области за активное участие в выборах

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Жители Тверской области продемонстрировали ответственное отношение к главному событию в политической жизни России, к исполнению гражданского долга, что официально подтверждено высоким уровнем явки на избирательные участки нашего региона, отметил губернатор Игорь Руденя.
"Особенно хочу поблагодарить наших дорогих ветеранов и представителей старшего поколения. Отдельно хочу поблагодарить нашу молодежь и молодых избирателей, впервые голосовавших на выборах главы государства", – сказал Руденя, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.
Губернатор Игорь Руденя проголосует на выборах президента Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Губернатор Тверской области Руденя проголосовал на выборах президента РФ
15 марта, 14:55
Губернатор также поблагодарил представителей избирательных комиссий, сотрудников правоохранительных органов, волонтеров – всех, кто обеспечивал подготовку и достойное проведение выборов.
"Благодарю всех вас за ответственность, за понимание значимости нашего общего решения о будущем нашей страны. Желаю всем нам новых успехов на благо нашей любимой Родины – великой России!" – подчеркнул Руденя.
Голосование на выборах президента Российской Федерации проходило в течение трех дней, с 15 по 17 марта. В Верхневолжье в организации и проведении выборов помимо регионального избиркома было задействовано 45 территориальных избирательных комиссий и 1081 участковая, добавили в пресс-службе.
Там сообщили, что в регионе за ходом голосования следили более трех тысяч наблюдателей – международных, общественных, а также от кандидатов. В Тверской области также развернут Центр общественного видеонаблюдения. Более 2,5 тысячи волонтеров проекта "Выборы доступны всем" на избирательных участках оказывали помощь жителям с ограниченными возможностями здоровья.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя посетил новую школу в микрорайоне Южный в Твери - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Руденя открыл новую школу в микрорайоне "Южный" в Твери
14 марта, 15:59
 
Тверская областьИгорь РуденяТверская область
 
 
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