https://ria.ru/20240318/rossiya-1933882324.html

Путин: Россия вынуждена с оружием в руках защищать интересы своих жителей

Путин: Россия вынуждена с оружием в руках защищать интересы своих жителей - РИА Новости, 18.03.2024

Путин: Россия вынуждена с оружием в руках защищать интересы своих жителей

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции, посвященной итогам выборов президента, заявил о том, что текущая ситуация вынуждает защищать интересы граждан... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T03:53

2024-03-18T03:53

2024-03-18T03:53

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции, посвященной итогам выборов президента, заявил о том, что текущая ситуация вынуждает защищать интересы граждан РФ и создавать будущее для полноценного развития страны с оружием руках. "Мы вынуждены в прямом смысле слова с оружием в руках защищать интересы наших граждан, наших людей и создавать будущее для полноценного суверенного, безопасного развития Российской Федерации, нашей Родины. И, я думаю - не думаю, а результаты, прежде всего, явки, показывают, что люди, рядовые люди чувствуют это и понимают, что от них, именно от них многое, очень много зависит", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240317/putin-1933840467.html

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россия, владимир путин, политика