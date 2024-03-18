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Путин: Россия вынуждена с оружием в руках защищать интересы своих жителей - РИА Новости, 18.03.2024
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03:53 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/rossiya-1933882324.html
Путин: Россия вынуждена с оружием в руках защищать интересы своих жителей
Путин: Россия вынуждена с оружием в руках защищать интересы своих жителей - РИА Новости, 18.03.2024
Путин: Россия вынуждена с оружием в руках защищать интересы своих жителей
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции, посвященной итогам выборов президента, заявил о том, что текущая ситуация вынуждает защищать интересы граждан... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T03:53
2024-03-18T03:53
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции, посвященной итогам выборов президента, заявил о том, что текущая ситуация вынуждает защищать интересы граждан РФ и создавать будущее для полноценного развития страны с оружием руках. "Мы вынуждены в прямом смысле слова с оружием в руках защищать интересы наших граждан, наших людей и создавать будущее для полноценного суверенного, безопасного развития Российской Федерации, нашей Родины. И, я думаю - не думаю, а результаты, прежде всего, явки, показывают, что люди, рядовые люди чувствуют это и понимают, что от них, именно от них многое, очень много зависит", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240317/putin-1933840467.html
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россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин: Россия вынуждена с оружием в руках защищать интересы своих жителей

Путин: Россия вынуждена с оружием в руках защищать интересы своих граждан

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции, посвященной итогам выборов президента, заявил о том, что текущая ситуация вынуждает защищать интересы граждан РФ и создавать будущее для полноценного развития страны с оружием руках.
"Мы вынуждены в прямом смысле слова с оружием в руках защищать интересы наших граждан, наших людей и создавать будущее для полноценного суверенного, безопасного развития Российской Федерации, нашей Родины. И, я думаю - не думаю, а результаты, прежде всего, явки, показывают, что люди, рядовые люди чувствуют это и понимают, что от них, именно от них многое, очень много зависит", - сказал Путин.
LIVE: Владимир Путин в избирательном штабе
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