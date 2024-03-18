https://ria.ru/20240318/rosgvardiya-1934029578.html

На выборах президента проголосовали 99,9 процента росгвардейцев

На выборах президента проголосовали 99,9 процента росгвардейцев - РИА Новости, 18.03.2024

На выборах президента проголосовали 99,9 процента росгвардейцев

Почти 100% личного состава Росгвардии приняли участие в голосовании на выборах президента, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T15:12

2024-03-18T15:12

2024-03-18T15:12

выборы президента россии — 2024

политика

россия

москва

владимир путин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Почти 100% личного состава Росгвардии приняли участие в голосовании на выборах президента, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "В голосовании на выборах президента РФ приняли участие 99,9% личного состава войск национальной гвардии", - рассказали в Росгвардии. В релизе отмечается, что росгвардейцы проголосовали на 249 избирательных участках в 169 населенных пунктах. Везде по результатам подсчета голосов победил Владимир Путин. "На избирательном участке в Москве… явка составила 100% с итогами голосования 99,3% за действующего президента РФ", - добавили в ведомстве. В Росгвардии также отметили, что 350 офицеров, входящих в состав избирательных комиссий, "в условиях нарастающего огневого воздействия противника и применения БПЛА по объектам гражданской инфраструктуры" осуществили 163 выезда с переносными ящиками для голосования.

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Варвара Скокшина

политика, россия, москва, владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)