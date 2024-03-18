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Путин сообщил о принятом решении не обещать того, что не сможет сделать - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
00:51 18.03.2024 (обновлено: 01:14 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/reshenie-1933857417.html
Путин сообщил о принятом решении не обещать того, что не сможет сделать
Путин сообщил о принятом решении не обещать того, что не сможет сделать - РИА Новости, 18.03.2024
Путин сообщил о принятом решении не обещать того, что не сможет сделать
Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин во время встречи с сопредседателями своего избирательного штаба рассказал, что когда-то... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:51
2024-03-18T01:14
владимир путин
выборы президента россии — 2024
россия
политика
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин во время встречи с сопредседателями своего избирательного штаба рассказал, что когда-то для себя решил не обещать россиянам того, что невозможно сделать."Я для себя когда-то решил, что ничего не буду обещать того, что невозможно сделать, нужно всегда быть предельно честными с людьми, не заниматься словоблудием и не обманывать людей в своих ожиданиях", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240318/putin-1933863261.html
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владимир путин, россия, политика
Владимир Путин, Выборы президента России — 2024, Россия, Политика
Путин сообщил о принятом решении не обещать того, что не сможет сделать

Путин заявил, что однажды решил не обещать того, чего он не сможет сделать

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин во время встречи с сопредседателями своего избирательного штаба рассказал, что когда-то для себя решил не обещать россиянам того, что невозможно сделать.
"Я для себя когда-то решил, что ничего не буду обещать того, что невозможно сделать, нужно всегда быть предельно честными с людьми, не заниматься словоблудием и не обманывать людей в своих ожиданиях", - сказал Путин.
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Путин пообещал сделать все для реализации запросов граждан
01:13
 
Выборы президента России — 2024Владимир ПутинРоссияПолитика
 
 
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