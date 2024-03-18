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Путин сообщил о принятом решении не обещать того, что не сможет сделать
Путин сообщил о принятом решении не обещать того, что не сможет сделать - РИА Новости, 18.03.2024
Путин сообщил о принятом решении не обещать того, что не сможет сделать
Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин во время встречи с сопредседателями своего избирательного штаба рассказал, что когда-то... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:51
2024-03-18T00:51
2024-03-18T01:14
владимир путин
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россия
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин во время встречи с сопредседателями своего избирательного штаба рассказал, что когда-то для себя решил не обещать россиянам того, что невозможно сделать."Я для себя когда-то решил, что ничего не буду обещать того, что невозможно сделать, нужно всегда быть предельно честными с людьми, не заниматься словоблудием и не обманывать людей в своих ожиданиях", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240318/putin-1933863261.html
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владимир путин, россия, политика
Владимир Путин, Выборы президента России — 2024, Россия, Политика
Путин сообщил о принятом решении не обещать того, что не сможет сделать
Путин заявил, что однажды решил не обещать того, чего он не сможет сделать
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин во время встречи с сопредседателями своего избирательного штаба рассказал, что когда-то для себя решил не обещать россиянам того, что невозможно сделать.
"Я для себя когда-то решил, что ничего не буду обещать того, что невозможно сделать, нужно всегда быть предельно честными с людьми, не заниматься словоблудием и не обманывать людей в своих ожиданиях", - сказал Путин.
Путин пообещал сделать все для реализации запросов граждан