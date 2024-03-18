https://ria.ru/20240318/reshenie-1933857417.html

Путин сообщил о принятом решении не обещать того, что не сможет сделать

Путин сообщил о принятом решении не обещать того, что не сможет сделать - РИА Новости, 18.03.2024

Путин сообщил о принятом решении не обещать того, что не сможет сделать

Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин во время встречи с сопредседателями своего избирательного штаба рассказал, что когда-то... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T00:51

2024-03-18T00:51

2024-03-18T01:14

владимир путин

выборы президента россии — 2024

россия

политика

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин во время встречи с сопредседателями своего избирательного штаба рассказал, что когда-то для себя решил не обещать россиянам того, что невозможно сделать."Я для себя когда-то решил, что ничего не буду обещать того, что невозможно сделать, нужно всегда быть предельно честными с людьми, не заниматься словоблудием и не обманывать людей в своих ожиданиях", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240318/putin-1933863261.html

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владимир путин, россия, политика