https://ria.ru/20240318/reabilitatsiya-1934016437.html

Бойцы СВО с родными и пострадавшие жители регионов реабилитируются в Сочи

Бойцы СВО с родными и пострадавшие жители регионов реабилитируются в Сочи - РИА Новости, 18.03.2024

Бойцы СВО с родными и пострадавшие жители регионов реабилитируются в Сочи

Участники боевых действий, семьи из новых регионов РФ и пострадавшие от обстрелов в Белгороде проходят реабилитацию в здравницах Сочи, сообщает администрация... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T14:58

2024-03-18T14:58

2024-03-18T14:58

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СОЧИ, 18 мар — РИА Новости. Участники боевых действий, семьи из новых регионов РФ и пострадавшие от обстрелов в Белгороде проходят реабилитацию в здравницах Сочи, сообщает администрация города. Отмечается, что в Сочи организована реабилитация бойцов СВО и пострадавших мирных жителей. Прохождению реабилитации бойцов в лучших здравницах Сочи способствует городской координационный совет, который действует с 2022 года. В него обращаются участники СВО, а также их семьи, которым оказывается необходимая помощь. "В санатории "Фрунзе" сейчас отдыхают три семьи с детьми из Белгорода, пострадавшими от обстрелов. Им назначены оздоровительные процедуры, лечебная физкультура. В санатории "Октябрьский" отдыхают и восстанавливают силы два бойца из ЛНР. Им назначены специальные процедуры, направление на восстановление двигательной функции организма и уменьшение болевого синдрома. Для ухода за бойцами организованы круглосуточные дежурства медицинского персонала. Также им помогают волонтеры", - говорится в сообщении. По данным властей, в 2023 году более 300 участников СВО восстановили свое здоровье на бальнеологическом курорте "Мацеста". Врачами разработана специальная программа по реабилитации воинов, получивших травмы и ранения с учетом опыта, полученного при реабилитации бойцов Великой Отечественной войны. Уточняется, что в организации реабилитации также помогают православное добровольческое объединение "Служба добрых дел" и сестры милосердия в честь великомученицы Варвары при храме иконы "Всех скорбящих Радость". Кроме того в нейрореабилитационном центре "Ирис" с октября 2022 года в рамках проекта "Дети Донбасса", помощь получили более 700 человек. Для них организованы мероприятия по психологической поддержке, групповая и индивидуальная терапия, нейропсихологическая диагностика. Проводится врачебный осмотр, занятия лечебной физкультурой, сеансы арт-терапии. Сейчас в центре оказывают поддержку десяти детям из городов Луганск, Лутугино, Артемовск, Свердловск и села Дубовое, а также их мамам. Для семей организованы отдых и экскурсионная программа.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

сочи, белгород, россия, сво