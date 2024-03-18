https://ria.ru/20240318/rdk-1933854391.html
Путин сравнил действия РДК* с армией предателя Власова в годы ВОВ
Путин сравнил действия РДК* с армией предателя Власова в годы ВОВ - РИА Новости, 18.03.2024
Путин сравнил действия РДК* с армией предателя Власова в годы ВОВ
Кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин сравнил "Русский добровольческий корпус" (РДК, признан в РФ террористической... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:42
2024-03-18T00:42
2024-03-18T01:26
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин сравнил "Русский добровольческий корпус" (РДК, признан в РФ террористической организацией и запрещен) с армией генерала Андрея Власова в годы Великой Отечественной войны."В годы Великой Отечественной войны было такое формирование, которое было создано предателем родины Власовым, "власовцы". Вот они тоже воевали против своей родины с оружием в руках. Чем они закончили, хорошо известно", - сказал Путин в ходе общения с журналистами в своем избирательном штабе."Тогда эти люди, эти предатели и подонки воевали на стороне нацистов. Сейчас есть такие же точно люди, которые воюют на стороне неонацистов, неонацистского режима. Это совершенно очевидные вещи", - добавил он.Находясь под опекой гитлеровцев, бывший генерал Красной армии Власов возглавил так называемый Комитет освобождения народов России (КОНР) и командовал его вооруженными силами - Русской освободительной армией (РОА). Власов был арестован советской военной контрразведкой СМЕРШ в мае 1945 года. По приговору Военной коллегии Верховного суда СССР Власова и ряд его сообщников-предателей повесили 1 августа 1946 года в Москве.* организация признана террористической на территории РФ
https://ria.ru/20240318/diversii-1933861576.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия
Путин сравнил действия РДК* с армией предателя Власова в годы ВОВ
Путин сравнил действия РДК* с армией предателя Власова в годы ВОВ
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин сравнил "Русский добровольческий корпус" (РДК, признан в РФ террористической организацией и запрещен) с армией генерала Андрея Власова в годы Великой Отечественной войны.
«
"В годы Великой Отечественной войны было такое формирование, которое было создано предателем родины Власовым, "власовцы". Вот они тоже воевали против своей родины с оружием в руках. Чем они закончили, хорошо известно", - сказал Путин в ходе общения с журналистами в своем избирательном штабе.
"Тогда эти люди, эти предатели и подонки воевали на стороне нацистов. Сейчас есть такие же точно люди, которые воюют на стороне неонацистов, неонацистского режима. Это совершенно очевидные вещи", - добавил он.
Находясь под опекой гитлеровцев, бывший генерал Красной армии Власов возглавил так называемый Комитет освобождения народов России (КОНР) и командовал его вооруженными силами - Русской освободительной армией (РОА). Власов был арестован советской военной контрразведкой СМЕРШ в мае 1945 года. По приговору Военной коллегии Верховного суда СССР Власова и ряд его сообщников-предателей повесили 1 августа 1946 года в Москве.
* организация признана террористической на территории РФ
Членов РДК* бросают на мясные штурмы, заявил Путин