https://ria.ru/20240318/raketa-1933878472.html

В Японии сообщили о падении запущенной КНДР ракеты

В Японии сообщили о падении запущенной КНДР ракеты - РИА Новости, 18.03.2024

В Японии сообщили о падении запущенной КНДР ракеты

Запущенная КНДР ракета, предположительно, являющаяся баллистической, уже упала, сообщила служба безопасности на море Японии со ссылкой на минобороны страны. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T03:14

2024-03-18T03:14

2024-03-18T03:14

япония

в мире

южная корея

японское море

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ТОКИО, 18 мар - РИА Новости. Запущенная КНДР ракета, предположительно, являющаяся баллистической, уже упала, сообщила служба безопасности на море Японии со ссылкой на минобороны страны. "По сообщению министерства обороны, выпущенная ранее, вероятно, баллистическая ракета Северной Кореи уже упала. Призываем морские и воздушные суда следить за актуальной информацией, в случае обнаружения фрагментов - не приближаться к ним и сообщить в службу безопасности на море", - говорится в сообщении. Утром в понедельник военные Южной Кореи сообщили о пуске баллистической ракеты со стороны КНДР в сторону Японского моря.

https://ria.ru/20230714/kndr-1884097254.html

япония

южная корея

японское море

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япония, в мире, южная корея, японское море