https://ria.ru/20240318/raketa-1933878472.html
В Японии сообщили о падении запущенной КНДР ракеты
В Японии сообщили о падении запущенной КНДР ракеты - РИА Новости, 18.03.2024
В Японии сообщили о падении запущенной КНДР ракеты
Запущенная КНДР ракета, предположительно, являющаяся баллистической, уже упала, сообщила служба безопасности на море Японии со ссылкой на минобороны страны. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T03:14
2024-03-18T03:14
2024-03-18T03:14
япония
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южная корея
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ТОКИО, 18 мар - РИА Новости. Запущенная КНДР ракета, предположительно, являющаяся баллистической, уже упала, сообщила служба безопасности на море Японии со ссылкой на минобороны страны. "По сообщению министерства обороны, выпущенная ранее, вероятно, баллистическая ракета Северной Кореи уже упала. Призываем морские и воздушные суда следить за актуальной информацией, в случае обнаружения фрагментов - не приближаться к ним и сообщить в службу безопасности на море", - говорится в сообщении. Утром в понедельник военные Южной Кореи сообщили о пуске баллистической ракеты со стороны КНДР в сторону Японского моря.
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япония, в мире, южная корея, японское море
Япония, В мире, Южная Корея, Японское море
В Японии сообщили о падении запущенной КНДР ракеты
Служба безопасности на море Японии: запущенная КНДР ракета уже упала
ТОКИО, 18 мар - РИА Новости. Запущенная КНДР ракета, предположительно, являющаяся баллистической, уже упала, сообщила служба безопасности на море Японии со ссылкой на минобороны страны.
"По сообщению министерства обороны, выпущенная ранее, вероятно, баллистическая ракета Северной Кореи уже упала. Призываем морские и воздушные суда следить за актуальной информацией, в случае обнаружения фрагментов - не приближаться к ним и сообщить в службу безопасности на море", - говорится в сообщении.
В ООН заявили, что ракета КНДР упала в экономической зоне России
Утром в понедельник военные Южной Кореи
сообщили о пуске баллистической ракеты со стороны КНДР в сторону Японского моря
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