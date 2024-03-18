Рейтинг@Mail.ru
В Японии сообщили о падении запущенной КНДР ракеты - РИА Новости, 18.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:14 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/raketa-1933878472.html
В Японии сообщили о падении запущенной КНДР ракеты
В Японии сообщили о падении запущенной КНДР ракеты - РИА Новости, 18.03.2024
В Японии сообщили о падении запущенной КНДР ракеты
Запущенная КНДР ракета, предположительно, являющаяся баллистической, уже упала, сообщила служба безопасности на море Японии со ссылкой на минобороны страны. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T03:14
2024-03-18T03:14
япония
в мире
южная корея
японское море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/05/1793325247_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0be1675bcb607d4d3eb8d4507db0414a.jpg
ТОКИО, 18 мар - РИА Новости. Запущенная КНДР ракета, предположительно, являющаяся баллистической, уже упала, сообщила служба безопасности на море Японии со ссылкой на минобороны страны. "По сообщению министерства обороны, выпущенная ранее, вероятно, баллистическая ракета Северной Кореи уже упала. Призываем морские и воздушные суда следить за актуальной информацией, в случае обнаружения фрагментов - не приближаться к ним и сообщить в службу безопасности на море", - говорится в сообщении. Утром в понедельник военные Южной Кореи сообщили о пуске баллистической ракеты со стороны КНДР в сторону Японского моря.
https://ria.ru/20230714/kndr-1884097254.html
япония
южная корея
японское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/05/1793325247_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8a877d94c01c214b920eb44602962f19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
япония, в мире, южная корея, японское море
Япония, В мире, Южная Корея, Японское море
В Японии сообщили о падении запущенной КНДР ракеты

Служба безопасности на море Японии: запущенная КНДР ракета уже упала

© AP Photo / Lee Jin-manЛюди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© AP Photo / Lee Jin-man
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 18 мар - РИА Новости. Запущенная КНДР ракета, предположительно, являющаяся баллистической, уже упала, сообщила служба безопасности на море Японии со ссылкой на минобороны страны.
"По сообщению министерства обороны, выпущенная ранее, вероятно, баллистическая ракета Северной Кореи уже упала. Призываем морские и воздушные суда следить за актуальной информацией, в случае обнаружения фрагментов - не приближаться к ним и сообщить в службу безопасности на море", - говорится в сообщении.
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 14.07.2023
В ООН заявили, что ракета КНДР упала в экономической зоне России
14 июля 2023, 01:14
Утром в понедельник военные Южной Кореи сообщили о пуске баллистической ракеты со стороны КНДР в сторону Японского моря.
 
ЯпонияВ миреЮжная КореяЯпонское море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала