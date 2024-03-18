https://ria.ru/20240318/pvo-1934120421.html

ПВО сбила восемь воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом

ПВО сбила восемь воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом - РИА Новости, 18.03.2024

ПВО сбила восемь воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом

Система ПВО сбила над Белгородом и Белгородским районом восемь воздушных целей, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T22:16

2024-03-18T22:16

2024-03-18T22:22

специальная военная операция на украине

безопасность

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Система ПВО сбила над Белгородом и Белгородским районом восемь воздушных целей, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито 8 воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он.Уточняется, что в Белгороде в результате падения обломков повреждена кровля на территории двух промышленных помещений и выбиты окна в одном из зданий учреждения здравоохранения. Кроме того, поврежден легковой автомобиль.Губернатор отметил, что в Белгородском районе в селе Нижний Ольшанец пробита кровля частного домовладения, в селе Севрюково поврежден легковой автомобиль. Также испорчена линия электропередачи. ⠀

https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

белгородский район

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безопасность, белгород, белгородский район, вячеслав гладков