https://ria.ru/20240318/pvo-1934090920.html
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Воронежской областью
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Воронежской областью - РИА Новости, 18.03.2024
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Воронежской областью
Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен ПВО над Воронежской областью, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T19:13
2024-03-18T19:13
2024-03-18T19:42
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безопасность
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен ПВО над Воронежской областью, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."18 марта около 18.50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воронежской области", - сказали в ведомстве.Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале сообщил, что пострадавших нет, последствия на земле уточняются. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воронежская область, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Воронежской областью
Минобороны: средства ПВО уничтожили украинский дрон над Воронежской областью
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен ПВО над Воронежской областью, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"18 марта около 18.50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воронежской области", - сказали в ведомстве.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале сообщил, что пострадавших нет, последствия на земле уточняются. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.
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