https://ria.ru/20240318/pvo-1934090920.html

Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Воронежской областью

Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Воронежской областью - РИА Новости, 18.03.2024

Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Воронежской областью

Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен ПВО над Воронежской областью, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T19:13

2024-03-18T19:13

2024-03-18T19:42

специальная военная операция на украине

безопасность

воронежская область

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен ПВО над Воронежской областью, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."18 марта около 18.50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воронежской области", - сказали в ведомстве.Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале сообщил, что пострадавших нет, последствия на земле уточняются. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.

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Кирилл Волков

безопасность, воронежская область, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины