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Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Воронежской областью - РИА Новости, 18.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:13 18.03.2024 (обновлено: 19:42 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/pvo-1934090920.html
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Воронежской областью
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Воронежской областью - РИА Новости, 18.03.2024
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Воронежской областью
Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен ПВО над Воронежской областью, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T19:13
2024-03-18T19:42
специальная военная операция на украине
безопасность
воронежская область
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен ПВО над Воронежской областью, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."18 марта около 18.50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воронежской области", - сказали в ведомстве.Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале сообщил, что пострадавших нет, последствия на земле уточняются. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.
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безопасность, воронежская область, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воронежская область, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Воронежской областью

Минобороны: средства ПВО уничтожили украинский дрон над Воронежской областью

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая стрельба зенитным дивизионом ПВО
Боевая стрельба зенитным дивизионом ПВО - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Боевая стрельба зенитным дивизионом ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен ПВО над Воронежской областью, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
"18 марта около 18.50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воронежской области", - сказали в ведомстве.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале сообщил, что пострадавших нет, последствия на земле уточняются. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.
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