Первое заявление Путина после выборов вызвало восторг в Китае
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с сопредседателями своего избирательного штаба
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с сопредседателями своего избирательного штаба. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Читатели китайского издания South China Morning Post поддержали первое заявление Владимира Путина о Китае после выборов президента России.
"Наши отношения, они сложились на протяжении предыдущих двух десятилетий, они очень устойчивые, они дополняют друг друга. И уверен, это взаимодействие сохранится в том числе не в последнюю очередь, наверное, благодаря нашим личным дружеским отношениям с председателем Китайской Народной Республики", — заявил российский лидер.
Пользователи портала согласились с его словами, отметив то, как много россиян решили проголосовать за Путина.
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"В России больше демократии, чем в Британии. Сколько человек голосовало за Сунака? Ни одного. А на следующих всеобщих выборах будет два клоуна: Стармер и Сунак…", — написал один из читателей.
"Прочные отношения между Россией и Китаем не позволят США и НАТО развязать против них войну", — подчеркнул третий.
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"Большинство сказало свое слово. США могут лишь мечтать о том, чтобы один из кандидатов в президенты получил 60 процентов, не говоря уже о 88 процентах голосов. Но каковы бы ни были цифры, войны в мире будут продолжаться — из-за США", — поделился мнением пользователь.
В понедельник председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Путина с переизбранием на должность президента России. Он выразил уверенность в том, что Россия добьется еще больших успехов в развитии под руководством Путина. Кроме того, китайский лидер подчеркнул, что Китай придает большое значение развитию отношений и выразил готовность поддерживать тесное взаимодействие для содействия устойчивому развитию стратегического партнерства двух стран.
Владимир Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК. Явка составила 77,44%. Более восьми миллионов избирателей воспользовались возможностью дистанционного электронного голосования, еще около 2,6 миллиона проголосовали досрочно. Больше всего голосов за Путина отдали в Чечне, ДНР, Туве, Кабардино-Балкарии и ЛНР.
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