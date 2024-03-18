https://ria.ru/20240318/putin-1934068221.html

Первое заявление Путина после выборов вызвало восторг в Китае

Первое заявление Путина после выборов вызвало восторг в Китае - РИА Новости, 18.03.2024

Первое заявление Путина после выборов вызвало восторг в Китае

Читатели китайского издания South China Morning Post поддержали первое заявление Владимира Путина о Китае после выборов президента России. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T17:19

2024-03-18T17:19

2024-03-18T17:27

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Читатели китайского издания South China Morning Post поддержали первое заявление Владимира Путина о Китае после выборов президента России."Наши отношения, они сложились на протяжении предыдущих двух десятилетий, они очень устойчивые, они дополняют друг друга. И уверен, это взаимодействие сохранится в том числе не в последнюю очередь, наверное, благодаря нашим личным дружеским отношениям с председателем Китайской Народной Республики", — заявил российский лидер.Пользователи портала согласились с его словами, отметив то, как много россиян решили проголосовать за Путина."В России больше демократии, чем в Британии. Сколько человек голосовало за Сунака? Ни одного. А на следующих всеобщих выборах будет два клоуна: Стармер и Сунак…", — написал один из читателей."Российско-китайские отношения — это благо для всего мира. Миру нужна более сильная Россия, чтобы сдерживать США, а Китай должен становиться сильнее экономически, чтобы ограничивать американскую гегемонию. Мир не должен позволять Америке править "железным кулаком"", — указал второй."Прочные отношения между Россией и Китаем не позволят США и НАТО развязать против них войну", — подчеркнул третий."Большинство сказало свое слово. США могут лишь мечтать о том, чтобы один из кандидатов в президенты получил 60 процентов, не говоря уже о 88 процентах голосов. Но каковы бы ни были цифры, войны в мире будут продолжаться — из-за США", — поделился мнением пользователь.В понедельник председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Путина с переизбранием на должность президента России. Он выразил уверенность в том, что Россия добьется еще больших успехов в развитии под руководством Путина. Кроме того, китайский лидер подчеркнул, что Китай придает большое значение развитию отношений и выразил готовность поддерживать тесное взаимодействие для содействия устойчивому развитию стратегического партнерства двух стран.Владимир Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК. Явка составила 77,44%. Более восьми миллионов избирателей воспользовались возможностью дистанционного электронного голосования, еще около 2,6 миллиона проголосовали досрочно. Больше всего голосов за Путина отдали в Чечне, ДНР, Туве, Кабардино-Балкарии и ЛНР.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

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китай, россия, сша, владимир путин, си цзиньпин, нато, в мире, политика