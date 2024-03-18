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Первое заявление Путина после выборов вызвало восторг в Китае - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
17:19 18.03.2024 (обновлено: 17:27 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/putin-1934068221.html
Первое заявление Путина после выборов вызвало восторг в Китае
Первое заявление Путина после выборов вызвало восторг в Китае - РИА Новости, 18.03.2024
Первое заявление Путина после выборов вызвало восторг в Китае
Читатели китайского издания South China Morning Post поддержали первое заявление Владимира Путина о Китае после выборов президента России. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T17:19
2024-03-18T17:27
китай
россия
сша
владимир путин
си цзиньпин
нато
в мире
политика
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Читатели китайского издания South China Morning Post поддержали первое заявление Владимира Путина о Китае после выборов президента России."Наши отношения, они сложились на протяжении предыдущих двух десятилетий, они очень устойчивые, они дополняют друг друга. И уверен, это взаимодействие сохранится в том числе не в последнюю очередь, наверное, благодаря нашим личным дружеским отношениям с председателем Китайской Народной Республики", — заявил российский лидер.Пользователи портала согласились с его словами, отметив то, как много россиян решили проголосовать за Путина.&quot;В России больше демократии, чем в Британии. Сколько человек голосовало за Сунака? Ни одного. А на следующих всеобщих выборах будет два клоуна: Стармер и Сунак…&quot;, — написал один из читателей."Российско-китайские отношения — это благо для всего мира. Миру нужна более сильная Россия, чтобы сдерживать США, а Китай должен становиться сильнее экономически, чтобы ограничивать американскую гегемонию. Мир не должен позволять Америке править "железным кулаком"", — указал второй."Прочные отношения между Россией и Китаем не позволят США и НАТО развязать против них войну", — подчеркнул третий.&quot;Большинство сказало свое слово. США могут лишь мечтать о том, чтобы один из кандидатов в президенты получил 60 процентов, не говоря уже о 88 процентах голосов. Но каковы бы ни были цифры, войны в мире будут продолжаться — из-за США&quot;, — поделился мнением пользователь.В понедельник председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Путина с переизбранием на должность президента России. Он выразил уверенность в том, что Россия добьется еще больших успехов в развитии под руководством Путина. Кроме того, китайский лидер подчеркнул, что Китай придает большое значение развитию отношений и выразил готовность поддерживать тесное взаимодействие для содействия устойчивому развитию стратегического партнерства двух стран.Владимир Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК. Явка составила 77,44%. Более восьми миллионов избирателей воспользовались возможностью дистанционного электронного голосования, еще около 2,6 миллиона проголосовали досрочно. Больше всего голосов за Путина отдали в Чечне, ДНР, Туве, Кабардино-Балкарии и ЛНР.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240318/putin-1933977759.html
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китай, россия, сша, владимир путин, си цзиньпин, нато, в мире, политика
Китай, Россия, США, Владимир Путин, Си Цзиньпин, НАТО, В мире, Политика, Выборы президента России — 2024

Первое заявление Путина после выборов вызвало восторг в Китае

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с сопредседателями своего избирательного штаба
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с сопредседателями своего избирательного штаба - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с сопредседателями своего избирательного штаба. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Читатели китайского издания South China Morning Post поддержали первое заявление Владимира Путина о Китае после выборов президента России.
"Наши отношения, они сложились на протяжении предыдущих двух десятилетий, они очень устойчивые, они дополняют друг друга. И уверен, это взаимодействие сохранится в том числе не в последнюю очередь, наверное, благодаря нашим личным дружеским отношениям с председателем Китайской Народной Республики", — заявил российский лидер.
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Пользователи портала согласились с его словами, отметив то, как много россиян решили проголосовать за Путина.
«

"В России больше демократии, чем в Британии. Сколько человек голосовало за Сунака? Ни одного. А на следующих всеобщих выборах будет два клоуна: Стармер и Сунак…", — написал один из читателей.

"Российско-китайские отношения — это благо для всего мира. Миру нужна более сильная Россия, чтобы сдерживать США, а Китай должен становиться сильнее экономически, чтобы ограничивать американскую гегемонию. Мир не должен позволять Америке править "железным кулаком"", — указал второй.
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"Прочные отношения между Россией и Китаем не позволят США и НАТО развязать против них войну", — подчеркнул третий.
«

"Большинство сказало свое слово. США могут лишь мечтать о том, чтобы один из кандидатов в президенты получил 60 процентов, не говоря уже о 88 процентах голосов. Но каковы бы ни были цифры, войны в мире будут продолжаться — из-за США", — поделился мнением пользователь.

В понедельник председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Путина с переизбранием на должность президента России. Он выразил уверенность в том, что Россия добьется еще больших успехов в развитии под руководством Путина. Кроме того, китайский лидер подчеркнул, что Китай придает большое значение развитию отношений и выразил готовность поддерживать тесное взаимодействие для содействия устойчивому развитию стратегического партнерства двух стран.
Владимир Путин набрал 87,28% голосов на выборах президента по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК. Явка составила 77,44%. Более восьми миллионов избирателей воспользовались возможностью дистанционного электронного голосования, еще около 2,6 миллиона проголосовали досрочно. Больше всего голосов за Путина отдали в Чечне, ДНР, Туве, Кабардино-Балкарии и ЛНР.
Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
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