https://ria.ru/20240318/putin-1933957858.html

Путин набрал 84,88 процента голосов на выборах в Алтайском крае

Путин набрал 84,88 процента голосов на выборах в Алтайском крае - РИА Новости, 18.03.2024

Путин набрал 84,88 процента голосов на выборах в Алтайском крае

Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Алтайском крае с 84,88% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T11:58

2024-03-18T11:58

2024-03-18T11:58

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир путин

алтайский край

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Алтайском крае с 84,88% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 84,88% голосов, Николай Харитонов - 5,41% голосов, Владислав Даванков - 4,58% голосов, Леонид Слуцкий - 3,63% голосов. Выборы президента России впервые проходили в течение трех дней - с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/vybory-1924359788.html

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Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, алтайский край