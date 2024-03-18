https://ria.ru/20240318/putin-1933957858.html
Путин набрал 84,88 процента голосов на выборах в Алтайском крае
Путин набрал 84,88 процента голосов на выборах в Алтайском крае - РИА Новости, 18.03.2024
Путин набрал 84,88 процента голосов на выборах в Алтайском крае
Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Алтайском крае с 84,88% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T11:58
2024-03-18T11:58
2024-03-18T11:58
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
алтайский край
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Алтайском крае с 84,88% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 84,88% голосов, Николай Харитонов - 5,41% голосов, Владислав Даванков - 4,58% голосов, Леонид Слуцкий - 3,63% голосов. Выборы президента России впервые проходили в течение трех дней - с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/vybory-1924359788.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, алтайский край
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Алтайский край
Путин набрал 84,88 процента голосов на выборах в Алтайском крае
Путин победил на выборах в Алтайском крае, набрав 84,88 процента голосов