https://ria.ru/20240318/putin-1933941338.html

Путин набрал 84,76 процента голосов на выборах в Тюменской области

Путин набрал 84,76 процента голосов на выборах в Тюменской области - РИА Новости, 18.03.2024

Путин набрал 84,76 процента голосов на выборах в Тюменской области

Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Тюменской области с 84,76% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T11:22

2024-03-18T11:22

2024-03-18T11:30

выборы президента россии — 2024

политика

тюменская область

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933914271_0:230:3072:1958_1920x0_80_0_0_60c675e1f5ee25464779c6ed792d5a26.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Тюменской области с 84,76% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 84,76% голосов, Леонид Слуцкий - 6,27% голосов, Николай Харитонов - 6,17% голосов, Владислав Даванков - 2,03% голосов.

https://ria.ru/20240317/vybory-1924359788.html

тюменская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, тюменская область, россия, владимир путин