https://ria.ru/20240318/putin-1933941338.html
Путин набрал 84,76 процента голосов на выборах в Тюменской области
Путин набрал 84,76 процента голосов на выборах в Тюменской области - РИА Новости, 18.03.2024
Путин набрал 84,76 процента голосов на выборах в Тюменской области
Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Тюменской области с 84,76% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T11:22
2024-03-18T11:22
2024-03-18T11:30
выборы президента россии — 2024
политика
тюменская область
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Тюменской области с 84,76% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 84,76% голосов, Леонид Слуцкий - 6,27% голосов, Николай Харитонов - 6,17% голосов, Владислав Даванков - 2,03% голосов.
https://ria.ru/20240317/vybory-1924359788.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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политика, тюменская область, россия, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Тюменская область, Россия, Владимир Путин
Путин набрал 84,76 процента голосов на выборах в Тюменской области
ЦИК: Путин побеждает на выборах в Тюменской области с 84,76 процента голосов