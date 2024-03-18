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Путин набрал 84,76 процента голосов на выборах в Тюменской области - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
11:22 18.03.2024 (обновлено: 11:30 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/putin-1933941338.html
Путин набрал 84,76 процента голосов на выборах в Тюменской области
Путин набрал 84,76 процента голосов на выборах в Тюменской области - РИА Новости, 18.03.2024
Путин набрал 84,76 процента голосов на выборах в Тюменской области
Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Тюменской области с 84,76% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T11:22
2024-03-18T11:30
выборы президента россии — 2024
политика
тюменская область
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Тюменской области с 84,76% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 84,76% голосов, Леонид Слуцкий - 6,27% голосов, Николай Харитонов - 6,17% голосов, Владислав Даванков - 2,03% голосов.
https://ria.ru/20240317/vybory-1924359788.html
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политика, тюменская область, россия, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Тюменская область, Россия, Владимир Путин
Путин набрал 84,76 процента голосов на выборах в Тюменской области

ЦИК: Путин побеждает на выборах в Тюменской области с 84,76 процента голосов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Тюменской области с 84,76% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 84,76% голосов, Леонид Слуцкий - 6,27% голосов, Николай Харитонов - 6,17% голосов, Владислав Даванков - 2,03% голосов.
Итоги выборов президента России
Итоги выборов президента России
17 марта, 21:18
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаТюменская областьРоссияВладимир Путин
 
 
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