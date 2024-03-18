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Путин побеждает в Чувашии с 85,49 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
10:56 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/putin-1933930878.html
Путин побеждает в Чувашии с 85,49 процента голосов
Путин побеждает в Чувашии с 85,49 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024
Путин побеждает в Чувашии с 85,49 процента голосов
Владимир Путин побеждает на президентских выборах в Чувашии с 85,49% голосов, сообщил глава республики Олег Николаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T10:56
2024-03-18T10:56
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
олег николаев (политик)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин побеждает на президентских выборах в Чувашии с 85,49% голосов, сообщил глава республики Олег Николаев в своем Telegram-канале. Согласно данным на информационном табло в ЦИК РФ, в регионе обработано 100% протоколов. "Вместе с избиркомом Чувашии подвели итоги выборов в республике. Абсолютным большинством Чувашия поддержала главу нашего государства Владимира Владимировича Путина на выборах президента России 15-17 марта. За него отдали свои голоса 568 709 граждан – это 85,49%", - написал Николаев. Он также отметил, что 5,35% проголосовали за Николая Харитонова, 4,7% – за Владислава Даванкова, 3,01% – за Леонида Слуцкого. По словам Николаева, общая явка составила 74,13%, в том числе среди участников ДЭГ - 96,13%. На выборах президента России 18 марта 2018 года в Чувашии Путин набрал 77,29%. Явка составила 76,22%.
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политика, россия, владимир путин, олег николаев (политик), николай харитонов
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Олег Николаев (политик), Николай Харитонов
Путин побеждает в Чувашии с 85,49 процента голосов

Путин набрал 85,49 процента голосов после обработки всех протоколов в Москве

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин побеждает на президентских выборах в Чувашии с 85,49% голосов, сообщил глава республики Олег Николаев в своем Telegram-канале.
Согласно данным на информационном табло в ЦИК РФ, в регионе обработано 100% протоколов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Запад и Киев сделали все для победы Путина
Вчера, 08:00
"Вместе с избиркомом Чувашии подвели итоги выборов в республике. Абсолютным большинством Чувашия поддержала главу нашего государства Владимира Владимировича Путина на выборах президента России 15-17 марта. За него отдали свои голоса 568 709 граждан – это 85,49%", - написал Николаев.
Он также отметил, что 5,35% проголосовали за Николая Харитонова, 4,7% – за Владислава Даванкова, 3,01% – за Леонида Слуцкого.
По словам Николаева, общая явка составила 74,13%, в том числе среди участников ДЭГ - 96,13%.
На выборах президента России 18 марта 2018 года в Чувашии Путин набрал 77,29%. Явка составила 76,22%.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияВладимир ПутинОлег Николаев (политик)Николай Харитонов
 
 
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