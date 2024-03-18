https://ria.ru/20240318/putin-1933930878.html

Путин побеждает в Чувашии с 85,49 процента голосов

Путин побеждает в Чувашии с 85,49 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024

Путин побеждает в Чувашии с 85,49 процента голосов

Владимир Путин побеждает на президентских выборах в Чувашии с 85,49% голосов, сообщил глава республики Олег Николаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T10:56

2024-03-18T10:56

2024-03-18T10:56

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир путин

олег николаев (политик)

николай харитонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933846986_0:0:3296:1854_1920x0_80_0_0_8f0869fa921f5c20c84eef3ce3646ca0.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин побеждает на президентских выборах в Чувашии с 85,49% голосов, сообщил глава республики Олег Николаев в своем Telegram-канале. Согласно данным на информационном табло в ЦИК РФ, в регионе обработано 100% протоколов. "Вместе с избиркомом Чувашии подвели итоги выборов в республике. Абсолютным большинством Чувашия поддержала главу нашего государства Владимира Владимировича Путина на выборах президента России 15-17 марта. За него отдали свои голоса 568 709 граждан – это 85,49%", - написал Николаев. Он также отметил, что 5,35% проголосовали за Николая Харитонова, 4,7% – за Владислава Даванкова, 3,01% – за Леонида Слуцкого. По словам Николаева, общая явка составила 74,13%, в том числе среди участников ДЭГ - 96,13%. На выборах президента России 18 марта 2018 года в Чувашии Путин набрал 77,29%. Явка составила 76,22%.

https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, владимир путин, олег николаев (политик), николай харитонов