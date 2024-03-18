Путин побеждает в Чувашии с 85,49 процента голосов
Путин набрал 85,49 процента голосов после обработки всех протоколов в Москве
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин побеждает на президентских выборах в Чувашии с 85,49% голосов, сообщил глава республики Олег Николаев в своем Telegram-канале.
Согласно данным на информационном табло в ЦИК РФ, в регионе обработано 100% протоколов.
"Вместе с избиркомом Чувашии подвели итоги выборов в республике. Абсолютным большинством Чувашия поддержала главу нашего государства Владимира Владимировича Путина на выборах президента России 15-17 марта. За него отдали свои голоса 568 709 граждан – это 85,49%", - написал Николаев.
Он также отметил, что 5,35% проголосовали за Николая Харитонова, 4,7% – за Владислава Даванкова, 3,01% – за Леонида Слуцкого.
По словам Николаева, общая явка составила 74,13%, в том числе среди участников ДЭГ - 96,13%.
На выборах президента России 18 марта 2018 года в Чувашии Путин набрал 77,29%. Явка составила 76,22%.