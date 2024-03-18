https://ria.ru/20240318/putin-1933923143.html

Путин на выборах в Липецкой области набрал 86,99 процента голосов

Путин на выборах в Липецкой области набрал 86,99 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024

Путин на выборах в Липецкой области набрал 86,99 процента голосов

Владимир Путин побеждает на выборах президента России в Липецкой области с 86,99% голосов по итогам обработки 100% протоколов при рекордной явке 77,49%,... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T10:23

2024-03-18T10:23

2024-03-18T10:47

выборы президента россии — 2024

политика

липецкая область

россия

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ВОРОНЕЖ, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента России в Липецкой области с 86,99% голосов по итогам обработки 100% протоколов при рекордной явке 77,49%, сообщили в Telegram-канале облизбиркома."С высоким показателем явки прошли выборы президента России в Липецкой области. Результаты: Владимир Путин – 86,99%, Николай Харитонов – 4,72%, Владислав Даванков – 4,04%, Леонид Слуцкий – 2,88%", - говорится в сообщении.По данным правительства, на прошедших выборах явка составила 77,49%, что является рекордом для региона. На предыдущих президентских выборах в 2018 году она была ниже более чем на пять процентных пунктов и составила 72,18%.Выборы президента России впервые проходили в течение трех дней - с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html

липецкая область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, липецкая область, россия