https://ria.ru/20240318/putin-1933921961.html

Путин набрал 88,56 процента голосов на выборах на Ставрополье

Путин набрал 88,56 процента голосов на выборах на Ставрополье - РИА Новости, 18.03.2024

Путин набрал 88,56 процента голосов на выборах на Ставрополье

Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Ставропольском крае с 88,56% голосов после обработки 100% протоколов, Леонид Слуцкий идет вторым с 5,37%,... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T10:16

2024-03-18T10:16

2024-03-18T10:22

выборы президента россии — 2024

политика

россия

ставропольский край

владимир путин

николай харитонов

леонид слуцкий (политик)

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ПЯТИГОРСК, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Ставропольском крае с 88,56% голосов после обработки 100% протоколов, Леонид Слуцкий идет вторым с 5,37%, сообщает краевая избирательная комиссия.По данным избиркома Ставропольского края, Владимир Путин набирает 88,56% (1420582), Леонид Слуцкий – 5,37% (86107), Николай Харитонов – 3,99% (63999), Владислав Даванков – 1,51% (24193).Явка за три дня составила 84,95%.Голосование на нынешних выборах президента впервые проводилось три дня - с 15 по 17 марта 2024 года. Предыдущие выборы президента России состоялись 18 марта 2018 года, когда голосование проходило один день, тогда итоговая явка в Ставропольском крае составила 73,85%.

https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html

https://ria.ru/20240318/putin-1933883946.html

россия

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, ставропольский край, владимир путин, николай харитонов, леонид слуцкий (политик)