https://ria.ru/20240318/putin-1933919312.html

Путин набрал 80,08 процента голосов в Кировской области

Путин набрал 80,08 процента голосов в Кировской области - РИА Новости, 18.03.2024

Путин набрал 80,08 процента голосов в Кировской области

Владимир Путин на выборах президента России после обработки 100% протоколов в Кировской области набирает 80,08% голосов, свидетельствуют обнародованные данные... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T10:07

2024-03-18T10:07

2024-03-18T10:14

выборы президента россии — 2024

политика

кировская область

владимир путин

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин на выборах президента России после обработки 100% протоколов в Кировской области набирает 80,08% голосов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ.Согласно данным табло, размещенным в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов в Кировской области Владимир Путин набрал 80,08% голосов, на втором месте получивший 6,65% голосов Владислав Даванков, третье у Николая Харитонова (5,56% голосов), на четвертой строке оказался Леонид Слуцкий (5,41%).Выборы президента России впервые проходили в течение трех дней - с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

кировская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, кировская область, владимир путин