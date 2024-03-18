https://ria.ru/20240318/putin-1933913396.html

Путин набирает 82,77 процента голосов в Омской области

Путин набирает 82,77 процента голосов в Омской области - РИА Новости, 18.03.2024

Путин набирает 82,77 процента голосов в Омской области

В Омской области на выборах президента за Владимира Путина проголосовали 82,77% избирателей, обработаны 100% бюллетеней, рассказали в облизбиркоме. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T09:51

2024-03-18T09:51

2024-03-18T09:53

выборы президента россии — 2024

политика

омская область

владимир путин

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ОМСК, 18 мар — РИА Новости. В Омской области на выборах президента за Владимира Путина проголосовали 82,77% избирателей, обработаны 100% бюллетеней, рассказали в облизбиркоме.В избиркоме подвели предварительные итоги голосования на выборах президента России, которые проходили по всей стране с 15 по 17 марта. В Омской области проголосовали более 1 миллиона 25 тысяч человек, явка составила 70,85%."По предварительным данным, с большим отрывом лидирует действующий глава государства Владимир Путин. За него проголосовали почти 850 тысяч омских избирателей – 82,77%. Это рекордные показатели для Омской области. Впервые за всю историю выборов главы государства победитель набирает более 80% голосов избирателей", – сказал председатель избирательной комиссии Омской области Иван Ходаков.На втором месте Николай Харитонов (5,71%), на третьем – Владислав Даванков (5,67%). Замыкает список Леонид Слуцкий (3,32%).В 2018 году явка по Омской области составила 60,5%.

https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, омская область, владимир путин