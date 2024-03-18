https://ria.ru/20240318/putin-1933913070.html

Путин набрал 85,44 процента голосов на выборах в Калининградской области

Путин набрал 85,44 процента голосов на выборах в Калининградской области - РИА Новости, 18.03.2024

Путин набрал 85,44 процента голосов на выборах в Калининградской области

Владимир Путин на выборах президента РФ в Калининградской области после обработки 100% протоколов набирает 85,44% голосов, свидетельствуют обнародованные данные РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T09:50

2024-03-18T09:50

2024-03-18T09:52

выборы президента россии — 2024

калининградская область

политика

владимир путин

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин на выборах президента РФ в Калининградской области после обработки 100% протоколов набирает 85,44% голосов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ.Согласно данным табло, размещенным в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов в Калининградской области Владимир Путин набрал 85,44% голосов, на втором месте получивший 5,86% голосов Владислав Даванков, третье - у Николая Харитонова (3,62% голосов), на четвертой строке оказался Леонид Слуцкий (3,13%).

калининградская область

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Влада Копылова

калининградская область, политика, владимир путин