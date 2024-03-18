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Путин набрал 85,44 процента голосов на выборах в Калининградской области
Путин набрал 85,44 процента голосов на выборах в Калининградской области - РИА Новости, 18.03.2024
Путин набрал 85,44 процента голосов на выборах в Калининградской области
Владимир Путин на выборах президента РФ в Калининградской области после обработки 100% протоколов набирает 85,44% голосов, свидетельствуют обнародованные данные РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T09:50
2024-03-18T09:50
2024-03-18T09:52
выборы президента россии — 2024
калининградская область
политика
владимир путин
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин на выборах президента РФ в Калининградской области после обработки 100% протоколов набирает 85,44% голосов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ.Согласно данным табло, размещенным в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов в Калининградской области Владимир Путин набрал 85,44% голосов, на втором месте получивший 5,86% голосов Владислав Даванков, третье - у Николая Харитонова (3,62% голосов), на четвертой строке оказался Леонид Слуцкий (3,13%).
калининградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калининградская область, политика, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Калининградская область, Политика, Владимир Путин
Путин набрал 85,44 процента голосов на выборах в Калининградской области
Путин набрал 85,44 процента голосов по итогам выборов в Калининградской области