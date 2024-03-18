https://ria.ru/20240318/putin-1933912123.html

Путин лидирует в Астраханской области с 87,45 процента голосов

Путин лидирует в Астраханской области с 87,45 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024

Путин лидирует в Астраханской области с 87,45 процента голосов

Владимир Путин побеждает с 87,45% голосов на выборах президента России в Астраханской области, Николай Харитонов идет на втором месте с 5,39%, сообщил РИА... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T09:44

2024-03-18T09:44

2024-03-18T09:54

выборы президента россии — 2024

политика

астраханская область

владимир путин

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает с 87,45% голосов на выборах президента России в Астраханской области, Николай Харитонов идет на втором месте с 5,39%, сообщил РИА Новости представитель избиркома области после подсчета 100% протоколов."По предварительным данным, после обработки 100% протоколов в Астраханской области Владислав Даванков - 2,31%, Владимир Путин – 87,45%, Леонид Слуцкий – 3,72%, Николай Харитонов – 5,39%", - сказал собеседник агентства.Итоговая явка на выборах президента России в Астраханской области составила 84,2%.Голосование на нынешних выборах президента впервые проводилось три дня - с 15 по 17 марта 2024 года. Предыдущие выборы президента России состоялись 18 марта 2018 года, когда голосование проходило один день, тогда итоговая явка в регионе составила 60,42%.

https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html

астраханская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, астраханская область, владимир путин