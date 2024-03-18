https://ria.ru/20240318/putin-1933910137.html

Путин побеждает в Адыгее с 90,18 процента голосов

Путин побеждает в Адыгее с 90,18 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024

Путин побеждает в Адыгее с 90,18 процента голосов

Владимир Путин после обработки 100% избирательных протоколов на выборах президента РФ в Адыгее набирает 90,18% голосов, свидетельствуют обнародованные данные... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T09:35

2024-03-18T09:35

2024-03-18T09:38

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир путин

республика адыгея

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930225677_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_6965e6f4c4bbed4c5f793dce54ab5709.jpg

МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин после обработки 100% избирательных протоколов на выборах президента РФ в Адыгее набирает 90,18% голосов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ.Согласно данным табло, размещенным в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов в Адыгее Путин набрал 90,18% голосов, на втором месте получивший 3,68% голосов Николай Харитонов, третье - у Леонида Слуцкого (2,7% голосов), на четвертой строке оказался Владислав Даванков (2,2%).

россия

республика адыгея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, владимир путин, республика адыгея