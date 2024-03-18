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Путин побеждает в Адыгее с 90,18 процента голосов
Путин побеждает в Адыгее с 90,18 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024
Путин побеждает в Адыгее с 90,18 процента голосов
Владимир Путин после обработки 100% избирательных протоколов на выборах президента РФ в Адыгее набирает 90,18% голосов, свидетельствуют обнародованные данные... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T09:35
2024-03-18T09:35
2024-03-18T09:38
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
республика адыгея
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин после обработки 100% избирательных протоколов на выборах президента РФ в Адыгее набирает 90,18% голосов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ.Согласно данным табло, размещенным в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов в Адыгее Путин набрал 90,18% голосов, на втором месте получивший 3,68% голосов Николай Харитонов, третье - у Леонида Слуцкого (2,7% голосов), на четвертой строке оказался Владислав Даванков (2,2%).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, республика адыгея
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Республика Адыгея
Путин побеждает в Адыгее с 90,18 процента голосов
Путин лидирует в Адыгее с 90,18 процента голосов после обработки всех протоколов