https://ria.ru/20240318/putin-1933910043.html

Путин набрал 83,79 процента голосов на выборах в Калужской области

Путин набрал 83,79 процента голосов на выборах в Калужской области - РИА Новости, 18.03.2024

Путин набрал 83,79 процента голосов на выборах в Калужской области

Владимир Путин побеждает на выборах президента России в Калужской области с 83,79% голосов по итогам обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T09:34

2024-03-18T09:34

2024-03-18T09:58

выборы президента россии — 2024

калужская область

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента России в Калужской области с 83,79% голосов по итогам обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные электронного табло ЦИК.Согласно табло, после подсчета 100% протоколов Путин набирает 83,79%, Владислав Даванков – 5,74%, Николай Харитонов - 5%, Леонид Слуцкий – 3,48%."Впервые в Калужской области Владимир Владимирович Путин набрал такое количество голосов избирателей. Такого не было никогда. Это, безусловно, очень высокий уровень доверия. Спасибо каждому, кто не остался в стороне и отдал свой голос за наше общее будущее", - цитирует пресс-служба избиркома Калужской области председателя комиссии Александра Букова.В Калужской области избиратели голосовали очно и посредством дистанционного электронного голосования (ДЭГ).Выборы президента России впервые проходили в течение трех дней - с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html

калужская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

калужская область, политика, россия, владимир путин