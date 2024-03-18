https://ria.ru/20240318/putin-1933910043.html
Путин набрал 83,79 процента голосов на выборах в Калужской области
Путин набрал 83,79 процента голосов на выборах в Калужской области - РИА Новости, 18.03.2024
Путин набрал 83,79 процента голосов на выборах в Калужской области
Владимир Путин побеждает на выборах президента России в Калужской области с 83,79% голосов по итогам обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T09:34
2024-03-18T09:34
2024-03-18T09:58
выборы президента россии — 2024
калужская область
политика
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента России в Калужской области с 83,79% голосов по итогам обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные электронного табло ЦИК.Согласно табло, после подсчета 100% протоколов Путин набирает 83,79%, Владислав Даванков – 5,74%, Николай Харитонов - 5%, Леонид Слуцкий – 3,48%."Впервые в Калужской области Владимир Владимирович Путин набрал такое количество голосов избирателей. Такого не было никогда. Это, безусловно, очень высокий уровень доверия. Спасибо каждому, кто не остался в стороне и отдал свой голос за наше общее будущее", - цитирует пресс-служба избиркома Калужской области председателя комиссии Александра Букова.В Калужской области избиратели голосовали очно и посредством дистанционного электронного голосования (ДЭГ).Выборы президента России впервые проходили в течение трех дней - с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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калужская область, политика, россия, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Калужская область, Политика, Россия, Владимир Путин
Путин набрал 83,79 процента голосов на выборах в Калужской области
Путин набрал 83,79% голосов в Калужской области по итогам выборов
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента России в Калужской области с 83,79% голосов по итогам обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные электронного табло ЦИК.
Согласно табло, после подсчета 100% протоколов Путин набирает 83,79%, Владислав Даванков
– 5,74%, Николай Харитонов
- 5%, Леонид Слуцкий
– 3,48%.
Запад и Киев сделали все для победы Путина
"Впервые в Калужской области Владимир Владимирович Путин набрал такое количество голосов избирателей. Такого не было никогда. Это, безусловно, очень высокий уровень доверия. Спасибо каждому, кто не остался в стороне и отдал свой голос за наше общее будущее", - цитирует пресс-служба избиркома Калужской области председателя комиссии Александра Букова.
В Калужской области избиратели голосовали очно и посредством дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
Выборы президента России впервые проходили в течение трех дней - с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.