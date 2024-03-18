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Путин набрал 87,17 процента на выборах в Калмыкии - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
09:25 18.03.2024 (обновлено: 09:29 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/putin-1933907968.html
Путин набрал 87,17 процента на выборах в Калмыкии
Путин набрал 87,17 процента на выборах в Калмыкии - РИА Новости, 18.03.2024
Путин набрал 87,17 процента на выборах в Калмыкии
Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Калмыкии с 87,17% голосов после обработки 100% протоколов, явка на выборах в регионе составила 80,51%... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T09:25
2024-03-18T09:29
выборы президента россии — 2024
республика калмыкия
политика
россия
владимир путин
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ВОЛГОГРАД, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Калмыкии с 87,17% голосов после обработки 100% протоколов, явка на выборах в регионе составила 80,51% сообщает избирком региона в своем Telegram-канале."Предварительные итоги голосования на выборах президента Российской Федерации на территории Республики Калмыкия. Голоса избирателей распределились следующим образом: Даванков Владислав Андреевич – 2,06%; Путин Владимир Владимирович – 87,17%; Слуцкий Леонид Эдуардович – 2,31%; Харитонов Николай Михайлович – 7,7%", - говорится в сообщении избиркома.Как уточнили РИА Новости в комиссии, обработано 100% протоколов.Отмечается, что явка избирателей составила 80,51%.Явка в Калмыкии в 2018 году, когда голосование на выборах президента проводилось в течение одного дня, составляла 61,87%. Владимир Путин победил с 81,66% голосов избирателей.
https://ria.ru/20240318/vybory-1933788642.html
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республика калмыкия, политика, россия, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Республика Калмыкия, Политика, Россия, Владимир Путин
Путин набрал 87,17 процента на выборах в Калмыкии

Путин набрал 87,17 процента в Калмыкии после обработки всех бюллетеней

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе
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ВОЛГОГРАД, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Калмыкии с 87,17% голосов после обработки 100% протоколов, явка на выборах в регионе составила 80,51% сообщает избирком региона в своем Telegram-канале.
"Предварительные итоги голосования на выборах президента Российской Федерации на территории Республики Калмыкия. Голоса избирателей распределились следующим образом: Даванков Владислав Андреевич – 2,06%; Путин Владимир Владимирович – 87,17%; Слуцкий Леонид Эдуардович – 2,31%; Харитонов Николай Михайлович – 7,7%", - говорится в сообщении избиркома.
ЦИК России - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
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Как уточнили РИА Новости в комиссии, обработано 100% протоколов.
Отмечается, что явка избирателей составила 80,51%.
Явка в Калмыкии в 2018 году, когда голосование на выборах президента проводилось в течение одного дня, составляла 61,87%. Владимир Путин победил с 81,66% голосов избирателей.
 
Выборы президента России — 2024Республика КалмыкияПолитикаРоссияВладимир Путин
 
 
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