https://ria.ru/20240318/putin-1933907968.html

Путин набрал 87,17 процента на выборах в Калмыкии

Путин набрал 87,17 процента на выборах в Калмыкии - РИА Новости, 18.03.2024

Путин набрал 87,17 процента на выборах в Калмыкии

Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Калмыкии с 87,17% голосов после обработки 100% протоколов, явка на выборах в регионе составила 80,51%... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T09:25

2024-03-18T09:25

2024-03-18T09:29

выборы президента россии — 2024

республика калмыкия

политика

россия

владимир путин

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ВОЛГОГРАД, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Калмыкии с 87,17% голосов после обработки 100% протоколов, явка на выборах в регионе составила 80,51% сообщает избирком региона в своем Telegram-канале."Предварительные итоги голосования на выборах президента Российской Федерации на территории Республики Калмыкия. Голоса избирателей распределились следующим образом: Даванков Владислав Андреевич – 2,06%; Путин Владимир Владимирович – 87,17%; Слуцкий Леонид Эдуардович – 2,31%; Харитонов Николай Михайлович – 7,7%", - говорится в сообщении избиркома.Как уточнили РИА Новости в комиссии, обработано 100% протоколов.Отмечается, что явка избирателей составила 80,51%.Явка в Калмыкии в 2018 году, когда голосование на выборах президента проводилось в течение одного дня, составляла 61,87%. Владимир Путин победил с 81,66% голосов избирателей.

https://ria.ru/20240318/vybory-1933788642.html

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Влада Копылова

республика калмыкия, политика, россия, владимир путин