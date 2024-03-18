Путин набрал 87,17 процента на выборах в Калмыкии
Путин набрал 87,17 процента в Калмыкии после обработки всех бюллетеней
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе
ВОЛГОГРАД, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Калмыкии с 87,17% голосов после обработки 100% протоколов, явка на выборах в регионе составила 80,51% сообщает избирком региона в своем Telegram-канале.
"Предварительные итоги голосования на выборах президента Российской Федерации на территории Республики Калмыкия. Голоса избирателей распределились следующим образом: Даванков Владислав Андреевич – 2,06%; Путин Владимир Владимирович – 87,17%; Слуцкий Леонид Эдуардович – 2,31%; Харитонов Николай Михайлович – 7,7%", - говорится в сообщении избиркома.
Как уточнили РИА Новости в комиссии, обработано 100% протоколов.
Отмечается, что явка избирателей составила 80,51%.
Явка в Калмыкии в 2018 году, когда голосование на выборах президента проводилось в течение одного дня, составляла 61,87%. Владимир Путин победил с 81,66% голосов избирателей.