https://ria.ru/20240318/putin-1933897919.html

Путин набрал 85,13 процента голосов на выборах в Москве

Путин набрал 85,13 процента голосов на выборах в Москве - РИА Новости, 18.03.2024

Путин набрал 85,13 процента голосов на выборах в Москве

Владимир Путин набирает 85,13% голосов на выборах президента РФ после обработки 100% протоколов в Москве, следует из данных, опубликованных на сайте Центральной РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T08:06

2024-03-18T08:06

2024-03-18T08:19

выборы президента россии — 2024

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин набирает 85,13% голосов на выборах президента РФ после обработки 100% протоколов в Москве, следует из данных, опубликованных на сайте Центральной избирательной комиссии России."Число территориальных избирательных комиссий - 128. Число территориальных избирательных комиссий, приступивших к передаче сведений, - 128… Путин Владимир Владимирович - 4 580 656 - 85,13%", - говорится в сообщении."Даванков Владислав Андреевич - 357 918 (голосов – ред.), 6,65%, Слуцкий Леонид Эдуардович - 152 479 - 2,83%, Харитонов Николай Михайлович - 206 448 - 3,84%", - также указывается в таблице.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, москва, политика, цик рф