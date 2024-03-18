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Путин набрал 85,13 процента голосов на выборах в Москве - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
08:06 18.03.2024 (обновлено: 08:19 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/putin-1933897919.html
Путин набрал 85,13 процента голосов на выборах в Москве
Путин набрал 85,13 процента голосов на выборах в Москве - РИА Новости, 18.03.2024
Путин набрал 85,13 процента голосов на выборах в Москве
Владимир Путин набирает 85,13% голосов на выборах президента РФ после обработки 100% протоколов в Москве, следует из данных, опубликованных на сайте Центральной РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T08:06
2024-03-18T08:19
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин набирает 85,13% голосов на выборах президента РФ после обработки 100% протоколов в Москве, следует из данных, опубликованных на сайте Центральной избирательной комиссии России."Число территориальных избирательных комиссий - 128. Число территориальных избирательных комиссий, приступивших к передаче сведений, - 128… Путин Владимир Владимирович - 4 580 656 - 85,13%", - говорится в сообщении."Даванков Владислав Андреевич - 357 918 (голосов – ред.), 6,65%, Слуцкий Леонид Эдуардович - 152 479 - 2,83%, Харитонов Николай Михайлович - 206 448 - 3,84%", - также указывается в таблице.
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владимир путин, москва, политика, цик рф
Выборы президента России — 2024, Владимир Путин, Москва, Политика, ЦИК РФ
Путин набрал 85,13 процента голосов на выборах в Москве

Путин набрал 85,13 процента голосов после обработки всех протоколов в Москве

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин набирает 85,13% голосов на выборах президента РФ после обработки 100% протоколов в Москве, следует из данных, опубликованных на сайте Центральной избирательной комиссии России.
"Число территориальных избирательных комиссий - 128. Число территориальных избирательных комиссий, приступивших к передаче сведений, - 128… Путин Владимир Владимирович - 4 580 656 - 85,13%", - говорится в сообщении.
"Даванков Владислав Андреевич - 357 918 (голосов – ред.), 6,65%, Слуцкий Леонид Эдуардович - 152 479 - 2,83%, Харитонов Николай Михайлович - 206 448 - 3,84%", - также указывается в таблице.
 
Выборы президента России — 2024Владимир ПутинМоскваПолитикаЦИК РФ
 
 
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