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Путин набрал 85,13 процента голосов на выборах в Москве
Путин набрал 85,13 процента голосов на выборах в Москве - РИА Новости, 18.03.2024
Путин набрал 85,13 процента голосов на выборах в Москве
Владимир Путин набирает 85,13% голосов на выборах президента РФ после обработки 100% протоколов в Москве, следует из данных, опубликованных на сайте Центральной РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T08:06
2024-03-18T08:06
2024-03-18T08:19
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин набирает 85,13% голосов на выборах президента РФ после обработки 100% протоколов в Москве, следует из данных, опубликованных на сайте Центральной избирательной комиссии России."Число территориальных избирательных комиссий - 128. Число территориальных избирательных комиссий, приступивших к передаче сведений, - 128… Путин Владимир Владимирович - 4 580 656 - 85,13%", - говорится в сообщении."Даванков Владислав Андреевич - 357 918 (голосов – ред.), 6,65%, Слуцкий Леонид Эдуардович - 152 479 - 2,83%, Харитонов Николай Михайлович - 206 448 - 3,84%", - также указывается в таблице.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, москва, политика, цик рф
Выборы президента России — 2024, Владимир Путин, Москва, Политика, ЦИК РФ
Путин набрал 85,13 процента голосов на выборах в Москве
Путин набрал 85,13 процента голосов после обработки всех протоколов в Москве
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости.
Владимир Путин набирает 85,13% голосов на выборах президента РФ после обработки 100% протоколов в Москве, следует из данных, опубликованных на сайте
Центральной избирательной комиссии России.
"Число территориальных избирательных комиссий - 128. Число территориальных избирательных комиссий, приступивших к передаче сведений, - 128… Путин Владимир Владимирович - 4 580 656 - 85,13%", - говорится в сообщении.
"Даванков Владислав Андреевич - 357 918 (голосов – ред.), 6,65%, Слуцкий Леонид Эдуардович - 152 479 - 2,83%, Харитонов Николай Михайлович - 206 448 - 3,84%", - также указывается в таблице.