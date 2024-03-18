https://ria.ru/20240318/putin-1933868805.html
Путин рассказал о "врагах-специалистах", оставшихся после развала СССР
Путин рассказал о "врагах-специалистах", оставшихся после развала СССР - РИА Новости, 18.03.2024
Путин рассказал о "врагах-специалистах", оставшихся после развала СССР
Большое количество специалистов, которые ничего не умели делать, кроме как бороться с СССР, остались после развала этого государства, потом они стали... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T01:32
2024-03-18T01:32
2024-03-18T01:32
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Большое количество специалистов, которые ничего не умели делать, кроме как бороться с СССР, остались после развала этого государства, потом они стали противниками России, но там сидят "не совсем тупые люди", заявил кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин. "Все-таки там не совсем тупые люди сидят во всех учреждениях, которые работают против нашей страны на протяжении десятилетий. Проблема у них знаете, в чем заключается, на мой взгляд? Она заключается в том, что после развала Советского Союза очень большое количество осталось специалистов по Советскому Союзу, которые ничего больше не умели делать, как бороться с Советским Союзом. А потом с возникшей на части территории Россией. Вот они своё политическое руководство, общественность своих стран начали убеждать в том, что нужно дальше и дальше добивать Россию, таким образом, чтобы и самим не остаться без работы", - сказал Путин в ходе посещения своего избирательного штаба в ответ на вопрос, осознали ли внешние недружественные силы обратный эффект их действий, который привел к сплочению россиян.
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политика, россия, ссср, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, СССР, Владимир Путин
Путин рассказал о "врагах-специалистах", оставшихся после развала СССР
Путин: после развала СССР остались много специалистов по борьбе с ним и Россией
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Большое количество специалистов, которые ничего не умели делать, кроме как бороться с СССР, остались после развала этого государства, потом они стали противниками России, но там сидят "не совсем тупые люди", заявил кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин.
"Все-таки там не совсем тупые люди сидят во всех учреждениях, которые работают против нашей страны на протяжении десятилетий. Проблема у них знаете, в чем заключается, на мой взгляд? Она заключается в том, что после развала Советского Союза очень большое количество осталось специалистов по Советскому Союзу, которые ничего больше не умели делать, как бороться с Советским Союзом. А потом с возникшей на части территории Россией. Вот они своё политическое руководство, общественность своих стран начали убеждать в том, что нужно дальше и дальше добивать Россию, таким образом, чтобы и самим не остаться без работы", - сказал Путин в ходе посещения своего избирательного штаба в ответ на вопрос, осознали ли внешние недружественные силы обратный эффект их действий, который привел к сплочению россиян.
Путин прокомментировал попытки помешать выборам в России извне