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Путин рассказал о "врагах-специалистах", оставшихся после развала СССР - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
01:32 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/putin-1933868805.html
Путин рассказал о "врагах-специалистах", оставшихся после развала СССР
Путин рассказал о "врагах-специалистах", оставшихся после развала СССР - РИА Новости, 18.03.2024
Путин рассказал о "врагах-специалистах", оставшихся после развала СССР
Большое количество специалистов, которые ничего не умели делать, кроме как бороться с СССР, остались после развала этого государства, потом они стали... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T01:32
2024-03-18T01:32
выборы президента россии — 2024
политика
россия
ссср
владимир путин
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Большое количество специалистов, которые ничего не умели делать, кроме как бороться с СССР, остались после развала этого государства, потом они стали противниками России, но там сидят "не совсем тупые люди", заявил кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин. "Все-таки там не совсем тупые люди сидят во всех учреждениях, которые работают против нашей страны на протяжении десятилетий. Проблема у них знаете, в чем заключается, на мой взгляд? Она заключается в том, что после развала Советского Союза очень большое количество осталось специалистов по Советскому Союзу, которые ничего больше не умели делать, как бороться с Советским Союзом. А потом с возникшей на части территории Россией. Вот они своё политическое руководство, общественность своих стран начали убеждать в том, что нужно дальше и дальше добивать Россию, таким образом, чтобы и самим не остаться без работы", - сказал Путин в ходе посещения своего избирательного штаба в ответ на вопрос, осознали ли внешние недружественные силы обратный эффект их действий, который привел к сплочению россиян.
https://ria.ru/20240318/putin-1933852110.html
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политика, россия, ссср, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, СССР, Владимир Путин
Путин рассказал о "врагах-специалистах", оставшихся после развала СССР

Путин: после развала СССР остались много специалистов по борьбе с ним и Россией

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкКандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в избирательном штабе
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в избирательном штабе. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Большое количество специалистов, которые ничего не умели делать, кроме как бороться с СССР, остались после развала этого государства, потом они стали противниками России, но там сидят "не совсем тупые люди", заявил кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин.
"Все-таки там не совсем тупые люди сидят во всех учреждениях, которые работают против нашей страны на протяжении десятилетий. Проблема у них знаете, в чем заключается, на мой взгляд? Она заключается в том, что после развала Советского Союза очень большое количество осталось специалистов по Советскому Союзу, которые ничего больше не умели делать, как бороться с Советским Союзом. А потом с возникшей на части территории Россией. Вот они своё политическое руководство, общественность своих стран начали убеждать в том, что нужно дальше и дальше добивать Россию, таким образом, чтобы и самим не остаться без работы", - сказал Путин в ходе посещения своего избирательного штаба в ответ на вопрос, осознали ли внешние недружественные силы обратный эффект их действий, который привел к сплочению россиян.
Кандидат в президенты РФ, действующий президент РФ Владимир Путин выступает перед журналистами в своем избирательном штабе - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Путин прокомментировал попытки помешать выборам в России извне
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Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияСССРВладимир Путин
 
 
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